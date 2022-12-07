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POLİTİKA

Temizliğin ilk sinyali

Suriye ve Irak’ın kuzeyi boyunca düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekâtı sonrasında TSK’nın kara harekâtı için ne zaman düğmeye basacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kobani bitti” çıkışı terör yuvası bu bölgenin terörden temizleneceği şeklinde yankılandı.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Temizliğin ilk sinyali
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Suriye ve Irak’ın kuzeyi boyunca düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekâtı sonrasında TSK’nın kara harekâtı için ne zaman düğmeye basacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kobani bitti” çıkışı terör yuvası bu bölgenin terörden temizleneceği şeklinde yankılandı. Erdoğan’ın bu sözleri kulislerde söz konusu bölgeye ‘karadan bir harekâtın’ işaretini verdiği şeklinde yorumlandı. Kaynaklar, Suriye kuzeyinde ABD ve Rusya’nın varlığına işaret ederek Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerinin bu ülke unsurlarının bölgeden çekilmesi mesajını içerdiği değerlendiriliyor.

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