Temizlikçi kadınlar çetesi: İstanbul'da güvenlikli lüks sitede milyonluk hırsızlık

İstanbul'da özel güvenliği olan bir lüks sitede, organize bir çete tarafından milyonluk hırsızlığa imza atıldı.

Olay, 15 Eylül 2022 yılında İstanbul'un esenler ilçesinde dört bloktan oluşan güvenlikli lüks bir sitede meydana geldi.

Abdullah Keskin isimli vatandaş, internette buldukları ilan yoluyla, ailesiyle birlikte yaklaşık iki yıldır oturdukları eve temizlikçi çağırdı.

Bunun üzerine eve iki temizlikçi geldi. Aileyi şaşkına uğratan süreç de bu olayın ardından başladı.

Temizliğin yapıldığı günden iki hafta sonrasında 30 Eylül'de, aile evde yokken milyonluk hırsızlık gerçekleşti.

Hırsızlığın öncesi ve sonrası ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.









Kartlı ve turnikeli geçiş yapılan lüks siteye gelen beş şüpheli kadın, güvenlik görevlileri tarafından kendilerine hiçbir soru dahi sorulmadan sitenin içerisine alındıktan sonra temizlik yapılan eve girdi.

Şüpheli temizlikçi kadınlar, yatak odasında bir sırt çantasında bulunan yaklaşık yarım kilogram altını, nakit 15 bin dolar ile 200 bin Türk Lirasını elleriyle koymuş gibi bulup çaldı.

Organize çeteden önce keşif sonra milyonluk hırsızlık

Olayla ilgili Yeni Şafak'a konuşan ev sahibi Abdullah Keskin , yaşanan milyonluk hırsızlığın detaylarını paylaşarak çarpıcı bilgiler verdi.

Keskin, hırsızlığın yaşandığı gün evde olmadıklarını belirterek, "Siteye girişler kartlı ve turnike yoluyla yapılıyor. Normalde girişlerde ev sahibi aranıyor ama bizi arayan olmadı." dedi.

15 Eylül'de ilk gelen ekibin keşif yaptığını, evin anahtarının bir kopyasını çaldıklarını söyleyen Keskin, daha sonra farklı bir gruba 'hırsızlık yapılması' amacıyla haber ulaştırıldığını ve böylelikle sonradan gelen beş kişilik grubun milyonluk hırsızlığı gerçekleştirdiğini söyledi.

Hırsızlığın ardından soluğu Emniyet'te alan Keskin'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ise kısa sürede ilk gelen iki kişi ile daha sonra gelen beş kişiyi yakaladı.

Çeteden komisyonlu hırsızlık

Sorguya alınan zanlılar 'hırsızlığı' inkar ederken, Emniyet güçlerinin ise daha sonra gelen beş kişinin ilk gelen iki kişilik gruptan komisyon aldığını söylediği öğrenildi.

Mağdur Abdullah Keskin, daha sonra kartlı ve turnikeli geçiş yapılan, güvenlikli lüks sitede organize bir çete tarafından gerçekleşen milyonluk hırsızlığı yargıya taşıdı.

Site yönetimine tazminat davası açtığını ifade eden Keskin, iki ay sonra mahkemenin görüleceğini ve şu anda ne kadar para ile ziynet eşyasının çalındığına dair keşif yapıldığını kaydetti.

"Site yönetimi hırsızlığı bana yıkmaya çalışıyor"

Ancak Keskin, hırsızlığın ardından bir şoku da site yönetiminin suçu kendisine atmasıyla yaşadı.

Yaklaşık yarım kilogram altını, annesinin hac yolculuğu için ayırdığı 15 bin doları ve 200 bin liralık parası çalınan Keskin, site yönetiminin hırsızlık olayını kendisinin üzerine yıkmaya çalıştığını söyledi.

Site yönetiminin site sakinlerine olayı, "Kapıda zorlama yok. Eve gelen temizlikçi çaldı, suçlu ev sahibi." sözleriyle aktardığını ifade eden Keskin, yönetimin böylelikle 'hırsızları eve kendisi aldı, site yönetimini suçlamak için bu yola başvurdu' süsü verildiğini vurguladı.







