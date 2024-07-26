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Tercih listeniz 'gelecek' vadetsin

Uzmanlar, gelecek vadeden bölümlere bakılarak tercih sıralaması oluşturulmasını gerektiğinin altını çiziyor.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:40 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla dün itibarıyla üniversite tercihleri de başladı. 2 Ağustos'ta sona erecek tercih dönemi için öğrencilerin araştırmaları başladı. Uzmanlar, gelecek vadeden bölümlere bakılarak tercih sıralaması oluşturulmasını gerektiğinin altını çiziyor.

KAZANÇ VE İSTİHDAM ORANLARINA BAKIN

Yeni eğitim yılında üniversitelerde 2’si ilk kez okutulacak şekilde yeni 5 lisans ve 12 ön lisans programı açılacak. Yapay Zeka Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Oyun Geliştirme ve Programlama gibi birçok alanda 12 ön lisans bölümü eğitime başlayacak. Öte yandan Veri Bilimi ve Analitiği ile Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi şeklinde 2 yeni lisans bölümü de öğrenci kabul edecek. Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu da gelecek vadeden bu bölümlere tercih listelerinde yer verilebileceğine değindi. Bu yıl çok sayıda yapay zeka temelli bölümler açıldığını belirten Beledioğlu,

“Siber güvenlik, animasyon, bilgi güvenliği teknolojisi gibi gelecek vaat eden pek çok güzel bölüm var.” dedi. Öğrencilere mesleklerin kazanç ve yüksek istihdam oranlarına da bakarak seçimlerini sıralayabileceklerini söyleyen Beledioğlu, “TÜİK’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre eczacılık mesleğinin iş bulma hızı yüksek. Tercih yapacaklar TÜİK'in kazancı en yüksek 31 mesleği açıkladığı rapora bakmalı" şeklinde konuştu.

30 BİNİN ÜSTÜNDE YIĞILMA VAR

Beledioğlu, bu sene yaşanan 3 duruma da dikkati çekerek uyardı: “Bu sene 12 yıllık zorunlu eğitimin sonucu olarak sınava giren 12. sınıf sayısı 170 bin fazla. Yine bu sene ilk 30 binin üstünde birbirlerine çok yakın nitelikli yığılma var. Ayrıca ikinci öğretimlerin kapanması nedeniyle kontenjanlar azaldı."

‘Özel koşullara’ dikkat

Uzmanlar, 24 tercih hakkı bulunan adayları YKS-2024'te kılavuzundaki "Özel Koşul ve Açıklamalar"ı dikkatlice incelemeleri konusunda uyarıyor.

Kılavuzu dikkatlice inceleyin. 24 tercih hakkınız bulunuyor. Tercihlerinizi istek sıranıza göre oluşturun ve pişman olacağınız programları listenize eklemeyin.

Kılavuzdaki "Özel Koşul ve Açıklamalar" sütununu dikkatlice inceleyin. Bu sütunda programların ücretli olup olmadığı, yaş, sağlık ve cinsiyet gibi özel şartlar, vakıf üniversitelerinin ücretleri ve burs şartları gibi bilgiler bulunuyor.

Tercihlerinizde koşullarını tam olarak karşılamadığınız programları seçmeyin. Bu programlara yerleşseniz bile kayıt yaptıramayabilirsiniz.

Bu yıl bir programa yerleşip kayıt yaptırmazsanız, gelecek yıl sınava girdiğinizde Ortaöğretim Başarı Puanınızın yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Bu, 15-30 puan arasında bir kayıp demek.

Baraj kalkmış olmasına rağmen bazı programlarda başarı sırası sınırlamaları devam ediyor.


Yeni Şafak Tercih Rehberi: Şimdi tercih zamanı

Milyonlarca üniversite adayını YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz’da başlayan tercih başvuruları 2 Ağustos’ta sona erecek. Peki bir anlamda geleceğinizi belirleyen tercihlerinizi yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Üniversite tercih rehberliğini nasıl yapacağını araştıran ve üniversiteler hakkında bilgi edinmek isteyen gençler için detaylı bir yol rehberi hazırladık. Tercih edilecek üniversitelerin sosyal imkanları, akademik başarısı ve burs oranları gibi pek çok önemli nokta tercih rehberimizde mevcut. Görüş aldığımız uzamanlar ise seçilenin sadece üniversite olmamasının sosyal, akademik ve burs imkanlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaptılar. Tercih rehberi, üç fasikül 144 sayfayla öğrencilere bu yolda yardımcı olacak.



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44 dakika önce
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15 Temmuz
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