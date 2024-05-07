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Terör devleti İsrail'in saldırıları 'GetOutOfRafah' etiketiyle sosyal medyadan dünyaya duyuruluyor

Terör devleti İsrail, dün akşam itibariyle Refah'a kara harekatı başlatarak soykırım zincirine yeni bir halka ekledi. Filistinlilerin sesi olan Türkiye'de ise sosyal medya kullanıcıları da yaşanan vahşeti tüm dünyaya haykırabilmek adına 'GetOutOfRafah' etiketiyle sosyal medyada harekete geçti. Saat 21.00 itibariyle başladığı öğrenilen 'GetOutOfRafah' etiketli paylaşımlar kısa sürede yayılarak milyonlarca gönderiye ulaştı ve X'in hem Türkiye hem de dünya gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Semih Bozkuş
21:56 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:06 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail'in saldırıları sonrası X'te 'getoutofrafah' etiketiyle çalışma başlatıldı.
İsrail'in saldırıları sonrası X'te 'getoutofrafah' etiketiyle çalışma başlatıldı.

İşgalci Siyonist devlet İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlattı, yardımların ulaştığı Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdi.

Gazze'de başlattığı soykırım saldırılarına Refah'ta devam etme mesajları veren İsrail'in bu vahşeti sonrası ise Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları da harekete geçti.

Kullanıcılar, sosyal medya platformu X'te, 'GetOutOfRafah' etiketiyle paylaşımda bulunarak terör devletinin başlattığı yeni vahşet saldırılarını protesto ederek tüm dünyaya duyurmaya başladı.

Saat 21.00'de başladığı öğrenilen çalışma kısa sürede yoğun ilgi görerek milyonlarca gönderiye ulaştı ve X'in hem Türkiye hem de dünya gündeminde ilk sıraya yerleşti.



#Refah
#İsrail
#Saldırı
#GetOutOfRafah
#X
#Sosyal Medya
#Etiket
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