Terör devleti İsrail'in saldırıları 'GetOutOfRafah' etiketiyle sosyal medyadan dünyaya duyuruluyor

Gazze'de başlattığı soykırım saldırılarına Refah'ta devam etme mesajları veren İsrail'in bu vahşeti sonrası ise Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları da harekete geçti.

Kullanıcılar, sosyal medya platformu X'te, 'GetOutOfRafah' etiketiyle paylaşımda bulunarak terör devletinin başlattığı yeni vahşet saldırılarını protesto ederek tüm dünyaya duyurmaya başladı.

Saat 21.00'de başladığı öğrenilen çalışma kısa sürede yoğun ilgi görerek milyonlarca gönderiye ulaştı ve X'in hem Türkiye hem de dünya gündeminde ilk sıraya yerleşti.