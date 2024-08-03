Terör devleti İsrail'in sanal kalkanı Zuckerberg: Instagram'dan sansür WhatsApp'tan koordinat

Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta şehit oldu.
Türkiye, Haniye'nin şehadeti nedeniyle bir günlük milli yas ilan ederken dünyanın birçok ülkesinden katil İsrail'e tepkiler gecikmedi.
Sansürcü Instagram'a dünyada tepkiler çığ gibi: Türkiye erişim engeli getirdi
İsrail'i kınayan ve Haniye'yi anan paylaşımlar, Facebook ve Instagram'da sansüre uğradı.
Türkiye'de aralarında Diyanet İşleri Başkanlığının da yer aldığı birçok kurum ve kişinin Haniye'yi anan paylaşımları, skandal bir kararla kaldırıldı.
Malezya, Haniye için paylaşım yapan Başbakan Enver İbrahim'e Instagram'ın sahibi Meta tarafından sansür uygulandığını duyurdu.
Soykırım başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana benzer bir tutum sergileyen Instagram'a, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi.
İsrail'den Zuckerberg'in sansürüne özel teşekkür
Meta'nın güvenlik başkanı Tel Aviv'de yaşıyor
Twitter'in el değiştirmesinin ardından Elon Musk, şirketin içinde birkaç Yahudi çalışanın sosyal medya devini istihbarat ajanlarının arka bahçesi haline getirdiğini iddia etti.
Şirket içindeki birkaç ismin, istihbarat ordusunun elemanları gibi çalıştığı belirtiliyor.
META'nın eski icra kurulu başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Sheryl Sandberg ise bir diğer operasyon sorumlusu.
Hamas'ın kadınlara tecavüz ettiği yalanını yaymak için çalışan Sandberg, bu iddiayı çürüten bütün yayınları sansürlemekle suçlanıyor.
'Kadın hakları' maskesi altında soykırıma destek verdiği iddia edilen Sandberg, tecavüz yalanını yaymak için STK ve lobilerle ilişkiler yürütüyor.
WhatsApp gösteriyor, İsrail vuruyor
Raporlarda, Meta'nın İsrail ordusuna, 'Lavender' sistemini beslemek için WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi verdiğini belirtiyor. (*Lavender, 'insan hedefleri' belirlemek ve bombalamak amacıyla İsrail tarafından kullanılan bir yapay zeka programı.)
Lavender, WhatsApp ile bağlantı kurarak yer takibi yapabiliyor. Bu sistemle de İsrail ordusu, sivillerin yerlerini tespit ederek evlere baskın yapabiliyor ya da katliamı sürdürerek füzelerle vuruyor.
WhatsApp'ın katliama ortaklık etmesi birçok şüpheyi de beraberinde getirmişti. Meta'nın, 'uçtan uca şifreleme' de dahil olmak üzere özel bir sosyal ağ olarak tanıttığı Whatsapp'ın güvenirliliğine dair endişelerin oluşmasına neden olmuştu.