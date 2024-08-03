Terör devleti İsrail'in sanal kalkanı Zuckerberg: Instagram'dan sansür WhatsApp'tan koordinat

''Filistin için Teknoloji''den Paul Biggar'ın ortaya çıkardığı raporlar, Gazze'deki katliamda içinde WhatsApp ve Facebook platformlarının yer aldığı Meta şirketinin payı olduğu gerçeğini ortaya koydu. Raporlarda, Meta'nın İsrail ordusuna, 'Lavender' sistemini beslemek için WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi verdiğini belirtiyor. (Lavender, 'insan hedefleri' belirlemek ve bombalamak amacıyla İsrail tarafından kullanılan bir yapay zeka programı.) Lavender, WhatsApp ile bağlantı kurarak yer takibi yapabiliyor. Bu sistemle de İsrail ordusu, sivillerin yerlerini tespit ederek evlere baskın yapabiliyor ya da katliamı sürdürerek füzelerle vuruyor. WhatsApp'ın katliama ortaklık etmesi birçok şüpheyi de beraberinde getirdi. Meta'nın, 'uçtan uca şifreleme' de dahil olmak üzere özel bir sosyal ağ olarak tanıttığı Whatsapp'ın güvenirliliğine dair endişelerin oluşmasına neden oldu.