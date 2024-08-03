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Terör devleti İsrail'in sanal kalkanı Zuckerberg: Instagram'dan sansür WhatsApp'tan koordinat

İsrail'in saldırısında şehit olan İsmail Haniye için yapılan paylaşımların Instagram tarafından sansüre uğraması sonrasında Türkiye, uygulamaya erişim engeli getirdi. Geçmişte de benzer birçok skandala imza atan Instagram'ın sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, yaptıkları için İsrail'den özel bir teşekkür bile almıştı. Öte yandan Meta'nın güvenlik başkanının Tel Aviv'de yaşaması ve Meta'nın bir diğer popüler uygulaması WhatsApp üzerinden de Filistinlilerin nasıl ölüme götürdüğü deşifre olmuştu. Yaşananlar Zuckerberg'in Siyonistler için nasıl bir kalkan olduğunu yeniden gündeme getirdi.

19:58 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Meta CEO'su Mark Zuckerberg
Meta CEO'su Mark Zuckerberg

Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta şehit oldu.

Türkiye, Haniye'nin şehadeti nedeniyle bir günlük milli yas ilan ederken dünyanın birçok ülkesinden katil İsrail'e tepkiler gecikmedi.

Sansürcü Instagram'a dünyada tepkiler çığ gibi: Türkiye erişim engeli getirdi

İsrail'i kınayan ve Haniye'yi anan paylaşımlar, Facebook ve Instagram'da sansüre uğradı.

Türkiye'de aralarında Diyanet İşleri Başkanlığının da yer aldığı birçok kurum ve kişinin Haniye'yi anan paylaşımları, skandal bir kararla kaldırıldı.

Malezya, Haniye için paylaşım yapan Başbakan Enver İbrahim'e Instagram'ın sahibi Meta tarafından sansür uygulandığını duyurdu.

Soykırım başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana benzer bir tutum sergileyen Instagram'a, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi.

İsrail'den Zuckerberg'in sansürüne özel teşekkür

Terör devleti İsrail
, yaptığı katliamları dünyaya duyuran hesapları sansürleyen Facebook ve Instagram'ın kurucusu Meta CEO'su Mark
Zuckerberg'e özel teşekkürlerini sunmuştu.
Yahudi ve Siyonist destekçisi Zuckerberg, İsrail'in soykırımlarının başladığı dönemde,
"Hamas tarafından gerçekleştirilen terör saldırıları tamamen şeytanidir. Masum insanlara karşı terör eylemleri gerçekleştirmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunun sonucunda ortaya çıkan yaygın acı yıkıcıdır. Benim odak noktam İsrail ve bölgedeki çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliği olmaya devam ediyor.
" açıklamasını yapmıştı.

Meta'nın güvenlik başkanı Tel Aviv'de yaşıyor

Twitter'in el değiştirmesinin ardından Elon Musk, şirketin içinde birkaç Yahudi çalışanın sosyal medya devini istihbarat ajanlarının arka bahçesi haline getirdiğini iddia etti.

Şirket içindeki birkaç ismin, istihbarat ordusunun elemanları gibi çalıştığı belirtiliyor.

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın Bilgi Güvenliği Başkanı Guy Rosen
, şirketin politikalarını belirlemede en üst düzey karar vericilerden biri. Tel Aviv'de yaşayan Rosen, aynı zamanda İsrail'in "Birim 8200" istihbarat biriminde görev alıyor.
İddialara göre, Rosen, Facebook ve Instagram'da Filistin yanlısı içerikleri sansürleyen ve 'antisemitizm' politikalarını belirleyen kişi.

META'nın eski icra kurulu başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Sheryl Sandberg ise bir diğer operasyon sorumlusu.

Hamas'ın kadınlara tecavüz ettiği yalanını yaymak için çalışan Sandberg, bu iddiayı çürüten bütün yayınları sansürlemekle suçlanıyor.

'Kadın hakları' maskesi altında soykırıma destek verdiği iddia edilen Sandberg, tecavüz yalanını yaymak için STK ve lobilerle ilişkiler yürütüyor.

WhatsApp gösteriyor, İsrail vuruyor

Raporlarda, Meta'nın İsrail ordusuna, 'Lavender' sistemini beslemek için WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi verdiğini belirtiyor. (*Lavender, 'insan hedefleri' belirlemek ve bombalamak amacıyla İsrail tarafından kullanılan bir yapay zeka programı.)

Lavender, WhatsApp ile bağlantı kurarak yer takibi yapabiliyor. Bu sistemle de İsrail ordusu, sivillerin yerlerini tespit ederek evlere baskın yapabiliyor ya da katliamı sürdürerek füzelerle vuruyor.

WhatsApp'ın katliama ortaklık etmesi birçok şüpheyi de beraberinde getirmişti. Meta'nın, 'uçtan uca şifreleme' de dahil olmak üzere özel bir sosyal ağ olarak tanıttığı Whatsapp'ın güvenirliliğine dair endişelerin oluşmasına neden olmuştu.

Uçtan uca katliam: WhatsApp Gazzelilerin konumunu paylaşıyor İsrail füze yağdırıyor

''Filistin için Teknoloji''den Paul Biggar'ın ortaya çıkardığı raporlar, Gazze'deki katliamda içinde WhatsApp ve Facebook platformlarının yer aldığı Meta şirketinin payı olduğu gerçeğini ortaya koydu. Raporlarda, Meta'nın İsrail ordusuna, 'Lavender' sistemini beslemek için WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi verdiğini belirtiyor. (Lavender, 'insan hedefleri' belirlemek ve bombalamak amacıyla İsrail tarafından kullanılan bir yapay zeka programı.) Lavender, WhatsApp ile bağlantı kurarak yer takibi yapabiliyor. Bu sistemle de İsrail ordusu, sivillerin yerlerini tespit ederek evlere baskın yapabiliyor ya da katliamı sürdürerek füzelerle vuruyor. WhatsApp'ın katliama ortaklık etmesi birçok şüpheyi de beraberinde getirdi. Meta'nın, 'uçtan uca şifreleme' de dahil olmak üzere özel bir sosyal ağ olarak tanıttığı Whatsapp'ın güvenirliliğine dair endişelerin oluşmasına neden oldu.


#Mark Zuckerberg
#İsrail
#Gazze
#Soykırım
#Instagram
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