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KİLİS

Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan üç roket düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü YPG/PKKdan Kilise roketli saldırı
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Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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