Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

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Tevfik Göksu'dan metro hattı için 925 milyon dolar dış borçlanma talebi kabul edilen İmamoğlu'na: Hani finansmanın hazırdı?

İBB Meclisinde Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar, artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebine onay verildi. Konuyla ilgili söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hattının finansmanının hazır olduğuna yönelik geçmişteki beyanlarını hatırlattı. Göksu, "Projen, finansmanın, yatırımcın, hazırsa bugün niye İBB Meclisine 925 milyon 396 bin 200 dolar borçlanmayı niye getirdin?" ifadelerini kullandı.