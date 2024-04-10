Terör örgütüne 'Bozdoğan' darbesi: İnleri başlarına yıkıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya; Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini duyurdu.
- Kahramanlarımız Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷
- Tunceli ve Şırnak’ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-23” operasyonlarında 3️⃣2️⃣ mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi❗️
- ⚠️Operasyonlarda;
- 📌9️⃣ Havan Mühimmatı,
- 📌2️⃣3️⃣9️⃣ kilogramlık 1️⃣.4️⃣9️⃣3️⃣ adet patlayıcı,
- 📌2️⃣ Anti-tank Mühimmatı,
- 📌4️⃣ EYP ve EYP düzeneği,
- 📌3️⃣0️⃣ kg amonyum nitrat,
- 📌3️⃣1️⃣ fünye,
- 📌RPG-7 ROKETATAR ile çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
- Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
- Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek❗️
- ❌Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Tunceli ve Şırnak’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucusu timleri, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-23” operasyonları gerçekleştirildi.
- ❌Aliboğazı, Cudi Dağı ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;
- 📌9️⃣ HAVAN MÜHİMMATI,
- 📌2️⃣3️⃣9️⃣ kilogramlık 1️⃣.4️⃣9️⃣3️⃣ adet PATLAYICI,
- 📌2️⃣ ANTİ-TANK MÜHİMMATI ve SEVK FİŞEĞİ,
- 📌4️⃣ EYP ve EYP düzeneği,
- 📌3️⃣0️⃣ kg amonyum nitrat,
- 📌3️⃣1️⃣ mekanik fünye,
- 📌5️⃣7️⃣ pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan)
- 📌RPG-7 ROKETATAR,
- 📌Savunma tipi el bombası (parça tesiri yüksek),
- 📌AK-47 piyade tüfeği,
- 📌2️⃣3️⃣7️⃣ adet PKM, AK-47 ve BKC fişeği ele geçirildi.
- Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.
6 ilde eş zamanlı 'Bozdoğan 24' operasyonu
Bakan Yerlikaya ayrıca 6 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.