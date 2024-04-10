Terör örgütüne 'Bozdoğan' darbesi: İnleri başlarına yıkıldı

Tunceli ve Şırnak’ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-23” operasyonlarında 3️⃣2️⃣ mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi❗️