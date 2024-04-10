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Terör örgütüne 'Bozdoğan' darbesi: İnleri başlarına yıkıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla, mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyonların detaylarını paylaştı. Tunceli ve Şırnak başta olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' ve 'Bozdoğan-24' operasyonlarında terör örgütüne ait çok sayıda mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Seda Ekinci
17:12 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:22 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Terör örgütüne 'Bozdoğan' darbesi: İnleri başlarına yıkıldı
Terör örgütüne 'Bozdoğan' darbesi: İnleri başlarına yıkıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya; Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
  • Kahramanlarımız Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

  • Tunceli ve Şırnak’ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-23” operasyonlarında 3️⃣2️⃣ mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi❗️

  • ⚠️Operasyonlarda;
  • 📌9️⃣ Havan Mühimmatı,
  • 📌2️⃣3️⃣9️⃣ kilogramlık 1️⃣.4️⃣9️⃣3️⃣ adet patlayıcı,
  • 📌2️⃣ Anti-tank Mühimmatı,
  • 📌4️⃣ EYP ve EYP düzeneği,
  • 📌3️⃣0️⃣ kg amonyum nitrat,
  • 📌3️⃣1️⃣ fünye,
  • 📌RPG-7 ROKETATAR ile çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

  • Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
  • Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek❗️

  • ❌Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Tunceli ve Şırnak’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucusu timleri, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-23” operasyonları gerçekleştirildi.

  • ❌Aliboğazı, Cudi Dağı ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;
  • 📌9️⃣ HAVAN MÜHİMMATI,
  • 📌2️⃣3️⃣9️⃣ kilogramlık 1️⃣.4️⃣9️⃣3️⃣ adet PATLAYICI,
  • 📌2️⃣ ANTİ-TANK MÜHİMMATI ve SEVK FİŞEĞİ,
  • 📌4️⃣ EYP ve EYP düzeneği,
  • 📌3️⃣0️⃣ kg amonyum nitrat,
  • 📌3️⃣1️⃣ mekanik fünye,
  • 📌5️⃣7️⃣ pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan)
  • 📌RPG-7 ROKETATAR,
  • 📌Savunma tipi el bombası (parça tesiri yüksek),
  • 📌AK-47 piyade tüfeği,
  • 📌2️⃣3️⃣7️⃣ adet PKM, AK-47 ve BKC fişeği ele geçirildi.

  • Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.

6 ilde eş zamanlı 'Bozdoğan 24' operasyonu

Bakan Yerlikaya ayrıca 6 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
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#operasyon
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