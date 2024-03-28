Terör tünellerine beton önlemi

Türkiye 2 bin 949 km’lik Doğu ve Güneydoğu sınırının en riskli bölümlerine 1000 km’den fazla modüler duvar dikti. Duvarların 837 km’lik bölümü Suriye sınırına inşa edildi. Türkiye-İran sınır hattının planlanan 479 km’lik güvenlik duvarı ve devriye yolunun 318 km’si de tamamlandı. Duvarların yanı sıra 74 km’lik bölümü Suriye hattında olmak üzere akarsu kenarlarına ikinci engel olarak toplam 332 km uzunluğunda yüksek güvenlikli tel çit örüldü. Mehmetçik, kurduğu son teknoloji sistemlerle de kritik bölgeleri 7/24 izliyor. Komuta merkezi, hudut hattında modüler beton duvar üzerindeki hat boyu kameralar, MİDAS akustik algılama sistemi, karadan gözetleme sistemi (şahin göz termal kamera), retinar radar ve SARP sistemlerinin izlendiği, komuta edildiği merkez olarak öne çıkıyor.