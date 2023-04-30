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Teröristi savunanlar listede

Millet İttifakı’nın milletvekili listelerinde, örgüt mensuplarının avukatlığına soyunan isimler yer alıyor.

04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gülizar Biçer Karaca, Seyithan İzsiz, Musa Semih Balaban.

Gülizar Biçer Karaca, Seyithan İzsiz, Musa Semih Balaban.

64 milyon seçmen 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı için büyük hedefler ortaya koyan Cumhur İttifakı ile teröristleri savunup terörü meşrulaştıranlar arasında seçim yapacak. Millet İttifakı’nın milletvekili listelerinde, örgüt mensuplarının avukatlığına soyunan isimler yer alıyor. CHP ve milliyetçi tabana hitap ettiğini savunan İYİ Parti, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katili Nurullah Semo’ya burs verdiği iddia edilen Seyithan İzsiz’i İstanbul 3’üncü bölge 2’nci sıradan aday gösterdi.

FETÖ’YE AÇIK DESTEK

Türkiye Yüzyılı’nın karşısında duran FETÖ de kendisine CHP listelerinde yer buldu. 7’li Masa’nın çatısını oluşturan CHP’nin listelerinde FETÖ destekçisi isimler var. Defalarca darbeci FETÖ’cülerin tamamını göreve iade edecekleri sözü veren Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1’inci sıra milletvekili adayı. Karaca bir toplantıda “Tüm akademisyenlerimizi göreve iade edeceğiz. Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa, KHK ile ihraç edilen, mahkûmiyet ya da ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız” demişti.

CHP Manisa 5’inci sıra adayı Musa Semih Balaban da FETÖ’cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savunmuştu: “CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı’nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli hakla...”




#Seçim
#Yedili Masa
#Millet İttifakı
#Terör
#FETÖ
16 dakika önce
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