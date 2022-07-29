Terörle bağlantıları nedeniyle apar topar işten çıkarılan eski İBB çalışanları belediye önünde eylem yapıyor: HDP'den de destek geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde terör örgütü PKK yandaşlarının çalıştığını açıklamıştı. Soylu'nun bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik soruşturma başlattı.

Bakanlığın soruşturma başlatmasının ardından CHP'li İBB, terör bağlantıları bulunan çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. İşten çıkarılanların arasında devleti katliamla suçlayan ve kendilerine barış akademisyenleri diyen grubun da olduğu belirlendi.

İBB APAR TOPAR İŞTEN ÇIKARDI

CHP'li İBB yönetimi tarafından işe alınan akademisyenler, İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik soruşturması başlatması üzerine apar topar işten çıkarıldı.

BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM BAŞLATTILAR

Bakanlığın soruşturmasının ardından işten çıkarılan eski İBB çalışanları, belediye binasının önünde eylem başlattı. İBB önünde oturma eylemi yapan akademisyenler, "Yakın zamanda güvenlik soruşturmaları olarak pek çok çalışan işten çıkarıldı." açıklamasında bulundu. 'İşimizi geri istiyoruz' pankartlarıyla İBB'yi protesto eden eylemcilere HDP'den de destek geldi. HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, eylemcilere destek ziyaretinde bulundu.

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GÜNDEM CHP’den devleti katliamla suçlayan akademisyenlere seçim vaadi