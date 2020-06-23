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Tezel’e 15 yıl isteniyor: FETÖ’ye üye olmak suçundan yargılanacak

FETÖ soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Ali Tezel için ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Tezel’in 2006- 2015 arasında örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. Tezel’in ismi, danışmanlık yaptığı Kaynak Holding’in arşivlerinde FETÖ’cülerin hazırladığı ‘Dua listesi’ndeki 944 kişi içinde de yer alıyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Ali Tezel
Ali Tezel

FETÖ soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tezel’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

KAYNAK’A DANIŞMAN

İddianamede FETÖ’ye ait Millet Gazetesi’nde bir dönem yazarlık yapan Tezel hakkındaki suçlamaların ayrıntıları yer aldı. İddianameye göre Tezel’in eski eşi Meryem Kumanova 2017 yılında savcılığa yazılı olarak müracaatta bulunarak Tezel’in FETÖ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Kumanova, eski eşinin 2000 yılından itibaren FETÖ’nün amiral şirketi Kaynak Holding’de danışmanlık görevi yaptığını söyledi. Kumanova ifadesinde, “17 Aralık süreci sonrası da örgüt içerisinde yer alıp desteklemeye devam etmiştir. 17 Aralık’tan sonra Bank Asya’ya para yatırılmasına teşvik etmiştir. Zaman Gazetesi’nin darbeden 9 ay önce darbeyi işaret ederek verdiği bebek reklamından sonra, ‘Çok güzel bebeğimiz olacak’ cümlelerinin geçtiği yazılar yazdığını fark ettim” dedi.

LİSTEDEN ÇIKTI

  • Tezel, FETÖ elebaşının “Bank Asya’ya para yatırılması” talimatı sonrası 73 lira olan hesabına 100 bin TL yatırdı. Tezel’in ismine, Kaynak Holding’in arşivlerinde örgüt üyeleri tarafından hazırlanan ‘Dua listesi’ adı altında 944 kişinin isminin bulunduğu listede rastlandı. Savcılık Tezel’in isminin bu listede yer almasının örgüte bağlılığının bir göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı
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Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı
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