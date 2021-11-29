THY seferlerine lodos engeli: İstanbul'a inemediler

Şiddetli fırtınada yola uçan parça motokuryenin üzerine düştü

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrilirken o anlar kameraya yansıdı.



İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.