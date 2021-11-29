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İSTANBUL

THY seferlerine lodos engeli: İstanbul'a inemediler

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle THY'nin 6 uçağı İstanbul'a inemedi. İstanbul'a iniş yapamayan uçaklardan beşi Ankara'ya, biri İzmir'e yönlendirildi.

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Haber Merkezi Diğer
THY seferlerine lodos engeli: İstanbula inemediler
THY

Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisi arttıran şiddetli lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle piste pas geçti. THY'nin 6 uçağı İstanbul'a inemedi, 5 sefer Ankara'ya biri İzmir'e yönlendirildi.

Şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nin İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayarak pisti pas geçerken, bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

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