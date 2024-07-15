Ticaret Bakanı Bolat'tan '15 Temmuz' mesajı: Devlet-millet el ele vererek hain saldırıyı püskürttük

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu liderlik ve milletimizin dünyaya örnek olan engin cesaretiyle bütünleşmiş olan direniş ruhu, devletimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, güvenliğimizi hedef alan cuntacıların ve onların arkasındaki odakların planlarının başarısızlığa mahkum olmasında büyük bir rol oynamıştır." ifadesini kullanan Bolat, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi devletimizi, kurumlarımızı, Gazi Meclisimizi, şehirlerimizi ve milletimizin iradesini hedef alan saldırılara karşı devlet-millet el ele vererek Türkiye'mizin geleceğini karanlığa sokmaya çalışan hain saldırıyı püskürttük. Bu düşüncelerle, ülkemizin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu aziz vatan için canını feda eden tüm kahraman asker, polis ve sivil şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor, Yüce Allah'tan gani rahmet diliyoruz. Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen milletimiz ile el ele vererek ecdadımızın bize miras bıraktığı ülkemizi daha güçlü yarınlara hazırlamaya ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz."