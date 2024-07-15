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Ticaret Bakanı Bolat'tan '15 Temmuz' mesajı: Devlet-millet el ele vererek hain saldırıyı püskürttük

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 15 Temmuz gecesi, aziz milletin şanlı tarihinden aldığı güçle, ülkenin geleceğini hedef alan hain darbe girişimine karşı şanlı bir direniş gösterdiğini hatırlatan Bolat, "Devletimizi, kurumlarımızı, Gazi Meclisimizi, şehirlerimizi ve milletimizin iradesini hedef alan saldırılara karşı devlet-millet el ele vererek Türkiye'mizin geleceğini karanlığa sokmaya çalışan hain saldırıyı püskürttük." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
00:40 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ömer Bolat
Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz gecesi devlet-millet el ele vererek Türkiye'nin geleceğini karanlığa sokmaya çalışan hain saldırının püskürtüldüğünü söyledi.

Bakan Bolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

"Milletimizin dünyaya örnek olan engin cesareti"

Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz gecesi, aziz milletin şanlı tarihinden aldığı güçle, ülkenin geleceğini hedef alan hain darbe girişimine karşı şanlı bir direniş gösterdiğini hatırlattı.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu liderlik ve milletimizin dünyaya örnek olan engin cesaretiyle bütünleşmiş olan direniş ruhu, devletimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, güvenliğimizi hedef alan cuntacıların ve onların arkasındaki odakların planlarının başarısızlığa mahkum olmasında büyük bir rol oynamıştır." ifadesini kullanan Bolat, şunları kaydetti:

"Devlet-millet el ele vererek hain saldırıyı püskürttük"

"15 Temmuz gecesi devletimizi, kurumlarımızı, Gazi Meclisimizi, şehirlerimizi ve milletimizin iradesini hedef alan saldırılara karşı devlet-millet el ele vererek Türkiye'mizin geleceğini karanlığa sokmaya çalışan hain saldırıyı püskürttük. Bu düşüncelerle, ülkemizin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu aziz vatan için canını feda eden tüm kahraman asker, polis ve sivil şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor, Yüce Allah'tan gani rahmet diliyoruz. Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen milletimiz ile el ele vererek ecdadımızın bize miras bıraktığı ülkemizi daha güçlü yarınlara hazırlamaya ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz."




#15 Temmuz
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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