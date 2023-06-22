Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ağrı'da yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde TIR parkında yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu.





Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel ekibi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden İran'a giden kara yolu üzerindeki bir TIR parkına operasyon düzenledi.





Yapılan aramada 5 litre kaçak akaryakıt, 1 adet 80 tonluk yer altı tankı, bin litrelik 4 akaryakıt tankı, 20 litrelik 120 plastik bidon, 2 akaryakıt dolum pompası ve 3 akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi.

İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan gizli yer altı tankı ve diğer tanklarda önce 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Devam eden aramalarda ise 4166 litre daha kaçak akaryakıt bulundu.

Yakalanan TIR parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.











