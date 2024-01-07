Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mersin Limanı'nda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında iddia edilen İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir. İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor." denildi.