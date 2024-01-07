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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mersin Limanı'nda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 77 kilogram kokaine el konuldu.

09:47 - 7/01/2024 Sunday
Güncelleme: 10:00 - 7/01/2024 Sunday
AA
Değeri 120 milyon lira olan uyuşturucu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Değeri 120 milyon lira olan uyuşturucu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden limana getirilen konteynerler mercek altına alındı.

Muz yüklü bir konteyner şüpheli olarak değerlendirilerek, x-ray taramasına sevk edildi, detaylı şekilde kontrol edilmek üzere arama hangarına alındı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekleri kullanarak gerçekleştirdikleri aramada, konteynerin ön kısmındaki gizli bir bölmeye saklanmış 77 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, iki şüpheli gözaltına alındı.


#Kokain
#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza ekipleri
#Mersin Limanı
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