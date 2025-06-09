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Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

17:099/06/2025, Pazartesi
AA
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Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bilal K. idaresindeki 06 BGK 801 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu Amasya Merzifon Havalimanı Kavşağı'nda, Yaşar B. yönetimindeki 60 AFH 209 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Ömer K. ve Batuhan Ç. ile hafif ticari araçtaki Sibel, Zehra, Zümra ve Semra B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Amasya
#Merzifon
#trafik kazası
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