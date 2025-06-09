Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayramın 3. günün 722 trafik kazası meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'nın acı bilançosunu X hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi." ifadelerini kullanırken "Yolların kuralı olur kralı olmaz" dedi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.
6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef
32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.
4.817 vatandaşımız ise yaralandı.
Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce;
1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi.
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."