Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayramın 3. günün 722 trafik kazası meydana geldi

Kurban Bayramı'nın ilk üç gününe ilişkin kaza bilançosunu açıklayan Ali Yerlikaya, "6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." dedi