Togg’un özellikleri hayran bıraktı

Geçtiğimiz hafta satışa sunulan yerli ve milli otomobil Togg T10X’in özellikleri görenleri hayran bıraktı. Son teknolojiyle donatılan ve birinci sınıf malzeme kulanılan Türkiye’nin Otomobili Togg’da bulunan özellikler ev ve ofisten sonra üçüncü yaşam alanı olacak. İşte yüzlerce özelliğin bulunduğu Togg’un öne çıkan donanımları;

15 KİLOMETREYE KADAR KENDİ KENDİNE GİDİYOR

Yoğun trafik pilotu adı altında sunulan özellikle sürücüsünün direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X’e bırakmasını sağlayan sistem 15 kilometre hıza kadar kendi kendine gitmesini sağlıyor. Asistan pilot T10X’in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletiyor. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülerek, gerektiği halde sistem uyarı veriyor. Togg’un bir başka özelliği ise adaptif sürücü asistanı. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda dahi öndeki aracı 60 kilometre hıza kadar takip edebiliyor.

YAPAY ZEKASI SÜRÜCÜ ANALİZİ YAPABİLİYOR

Akıllı cihaz olarak nitelendirilen Togg T10X modeli sürekli internete bağlı halde bulunuyor. Dijital tüm imkanlara ulaşabilen yerli ve milli araç Trumore uygulaması ile entegre olarak sürekl kendini yeniliyor. Yapay zekası sayesinde kullanıcının sıklıkla kullandığı uygulamaları anlamlandırıp ön plana çıkararak hayatını kolaylaştırıyor. Gezi rotaları da önerebilen yapay zeka sayesinde gidilecek güzergahın yapısını ekrana getirerek şarjın yetip yetmeyeceği ve yol üstündeki istasyonları göstermesiyle ‘Yolda kalır mıyım?’ sorusuna da cevap veriyor.

SESLİ KOMUTLA T10X EMRİNİZDE

Trumore Dijital Asistan’la işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunan Togg T10X, ödeme sistemlerinden alışverişe kadar birçok alanda anında işlemi gerçekleştirme kabiliyetine sahip. Dijital sanat galerisi de olan araçta, seçtiğiniz bir eser araçla uyumlu hale getirilebiliyor. Togg’un uçtan uca ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşuyor.

KOLTUK VE BAGAJ ELEKTRİKLİ

Meridian marka premium ses sistemi olan T10X’da 12 hoparlör bulunuyor. Togg’un çeşitli noktalarına yerleştirilen özel sistem sabit bir sahne performans tecrübesi yaşatıyor. Anahtarsız giriş özelliği size özgürlük imkanı sunarken, bagaj açma butonu da ayrıcalık hissiyatını artırıyor. Yerli ve milli otomobilin ön ve arka koltuklarında ısıtma sistemi de mevcut. Ön koltuklarda ayrıca elektrikli hafıza özelliği bulunuyor. Hafıza sayesinde tek tuşla oturma pozisyonuna anında kavuşuluyor. Ön konsolda yer alan kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kolay ve hızlı bir şekilde şarj ediyor.

TOGG’DA PARK SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK

T10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit ederek ikaz ışıkları ile bilgi veriyor. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önlüyor. Bir başka özellik ise park sensörleri. Bu sensörler sürücü müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı veriyor. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılıyor. Tüm bu özellikler de yapay zekayla geliştirilerek yardımcı unsur olarak hafızaya kaydediliyor. Togg’da bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz ediyor. Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı veriyor. Öte yandan çarpışam önleme ve acil frenleme sistemi de Togg’da mevcut.

LALE FİGÜRÜ ÖN IZGARA, JANT VE KOLTUKTA VAR

T10X, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Akıllı cihazın yoldaki imzası olan ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri, Türkiye’nin kültür mirası ile olan bağını vurguluyor. Uçak kokpitini hatırlatan formuyla vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran orta konsol, kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor.

185 KİLOMETRE HIZA SABİTLENDİ

Togg’da Türkiye’den ilham alan 6 renk seçeneği bulunurken, 3 iç döşeme seçeneği, 3 jant seçeneği ve 3 paket seçeneği yer alıyor. 314 kilometre menzilli T10X maksimum sınırlandırılmış 185 kilometre hıza yükselebiliyor. 0-100 kilometre hızlanması 7,4 saniyeyi bulan araçta 3 sürüş modu var. Yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar hızlı şarjı 28 dakika. Ön frenlerde hava soğutmalı disk, arka frenlerde ise disk bulunuyor. Ön süspanisyonu MacPherson olan Togg’da arka süspansiyonlar ise bağımsız olarak mevcut. Aracın boş ağırlığı 1949 kilogram. Bagaj hacmi 441 litre olan Togg’un arka koltukları yattığında ise 1515 litre alan sunuluyor.







