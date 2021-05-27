Gündem Topallayarak dilendi karakoldan koşarak kaçtı
İSTANBUL

Topallayarak dilendi karakoldan koşarak kaçtı

İstanbul Eyüpsultan’da koltuk değnekleriyle dilencilik yapan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakolunda işlemleri biten T.İ. isimli şahsın çıkarken koşması görenler de şaşkınlık yaşattı.

Haber Merkezi İHA
Topallayarak dilendi karakoldan koşarak kaçtı
Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahıs koşarak uzaklaştı.

Eyüpsultan Silahtarağa’da bir kişi koltuk değnekleriyle dilencilik yapmaya başladı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik şahsı tespit etti.

İHA

Ekipler, T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdiler. Burada üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı.

İHA

Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı.

İHA

Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.

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