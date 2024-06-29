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Topkapı Sarayı'na gece turu

Antik kentlerde ilgi gören gece müzeciliği uygulaması, Topkapı Sarayı'nda da başlıyor. Saray, cumartesileri saat 21.00-23.00 arasında en fazla 300 kişiyi geçmeyecek şekilde 2 grup halinde gezilebilecek.

04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:05 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği projesiyle ışıklandırılan antik kentler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Şimdi de Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda benzer bir uygulama hayata geçiyor.

300 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE GEZİLECEK

Buna göre Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulama, bugün başlayacak. Yeni uygulama ile Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek. Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup yarın saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edi-lecek. Grup-ların 300 kişiyi geçme-mesine dikkat edilecek. Tarih meraklılarını geçmişte bir yolculuğa çıkaracak olan gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, 3. Murad Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

İSTANBUL'U SEYRETME İMKANI

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebilecek. Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebilecek. Ziyaretçiler saraydaki gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden ise İstanbul'u

seyredebilecek. Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.


Suyu sakın böyle içmeyin: Ölümcül tehlike saçıyor

Güneşe maruz kalan damacana ve pet şişelerdeki suların tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin konuşan Gıda Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Suların güneşe uzun süre maruz kalmaması gerekiyor, salmonella, şigella gibi bakteriler, ciddi hastalıklara yol açacak mikroorganizmalar çoğalabiliyor, suya bisfenol A geçişi artacaktır. Özellikle çocuklar, bebeklerde gelişim, endokrin bozukluklar, kız çocuklarının erken ergenliğe girmesi, hiperaktivite, agresif davranışlar gibi problemler ortaya çıkabilir. Yüksek miktarda bisfenol A alınması kadınlarda erkeklerde üreme bozukluklarıyla ilişkilendirilmiş. Pet şişelerde ftalatlar, antimon gibi bileşikler daha yüksek miktarda suya geçebilir, içerisinde kanserojen olanlar var” dedi.


#Topkapı Sarayı
#Müze
#Aktüel
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