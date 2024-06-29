Topkapı Sarayı'na gece turu

Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği projesiyle ışıklandırılan antik kentler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Şimdi de Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda benzer bir uygulama hayata geçiyor.

Buna göre Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulama, bugün başlayacak. Yeni uygulama ile Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek. Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup yarın saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edi-lecek. Grup-ların 300 kişiyi geçme-mesine dikkat edilecek. Tarih meraklılarını geçmişte bir yolculuğa çıkaracak olan gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, 3. Murad Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.