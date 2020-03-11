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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Topuz’a 15 yıl

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz’un “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “gizliliği ihlal etme“ suçlarından ise beraat talep edildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Duruşmayı, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell da takip etti.
Duruşmayı, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell da takip etti.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında duruşma savcısı mütalaasında, Topuz’un “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “gizliliği ihlal etme “suçlarından ise beraat talep edildi.

Metin Topuz

CASUSLUKTAN BERAAT İSTENDİ

  • FETÖ ile bağlantılı eski polis mtüdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz’le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, Topuz’un “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Topuz hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “gizliliği ihlal etme” suçlarından ise beraat istendi.

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