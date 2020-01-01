Torbacılar AMATEM’e sızdı

Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu madde bağımlılarının ayakta ya da yatakta tedavi gördüğü AMATEM merkezleri dolup taşıyor. Yaklaşık 185 bin kişinin gönüllü olarak başvurduğu bu merkezler aynı zamanda, hakkında adli işlem yapılan yaklaşık 65 bin bağımlı da yasal zorunluluk gereği belirli periyotlarla burada teste tabi tutuluyor. Ancak tedavi gören gönüllüler ile hakkında adli işlem tesis edilen şüphelilerin aynı merkezde bir araya gelmesi zafiyet doğruyor. Hala aktif olarak madde kullanan ve torbacılık yapan bağımlılar, gönüllü olarak tedavi görenleri yoldan çıkarıyor.

ÖNLEMLER YETERSİZ

Yolu bağımlılıkla mücadele merkezlerine düşen pek çok bağımlı, buralarda kendilerine uyuşturucu satılmak istendiğini anlatıyor. Tamamen merak ederek maddeye başladığını belirten M.K, “İlk zamanlar ara sıra kullandığım uyuşturucu zamanla beni iyice zehirlemeye başladı. Ayık gezdiğim bazı zamanlarda eşim ve çocuğumu az görür hale gelmiştim. Eroine bağlandım. Eşimin ısrarı üzerine hastaneye yattım. Başta tedavi iyi gidiyordu. Telefon serbestti. Arkadaşlarım arayıp ‘iyi mal’ geldiğini söyleyip maddeyi bana istetiyorlardı. Direndim. İçeriye uyuşturucu sokanlar oldu. Tedavi merkezinde de uyuşturucu kullandım. Asla doktorlar izin veriyordu demem. Ancak önlemler yetersiz. Bir yıldır bu maddeden ailemin desteğiyle kurtuldum” dedi.

‘YENİ BİR BOMBA GELDİ’DEDİ

İlkokul çağında maddeyle tanıştığını belirten K.N, “10 yıldır madde kullanıyordum. Ailem artık benden vazgeçmişti. Bir gün yine arkadaşlarımla köşede madde kullanırken polisler aldı. Denetimli serbestlikle bırakıldık. Ayda bir gün tahlil vermeye AMATEM’e gidiyorduk. Tahlillerde madde çıkmasın diye bol bol su içiyorduk. Kendi kendime bırakmam gerektiğini düşündüm. Tam anlamıyla temiz bir şekilde tahlil vermeye merkeze gittim. Tahlil için numaratörden numara aldım ve beklemeye koyuldum. Bankta sıramı beklerken yanıma bir arkadaş oturdu. Sohbet muhabbet ettik. Hangi zaman aralığında buraya geldiğimi sordu. Sonra gitti. Bir ay tertemiz geçmişti. İş bulup başladım. İkinci ay merkeze gittiğimde aynı bankta aynı kişi yine vardı. Benimle geçen aydan daha heyecanlı konuşmaya başladı. Kulağıma eğilip, ‘Baba ya yeni bir bomba geldi bana. Seni sevdim. Çıkışta gidelim vereyim sana’ dedi. Bir yandan aileme kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Öbür taraftan maddeyi merak ediyorum. O an gitseydim eğer her şey daha kötü olabilirdi. Ben en pis şeyleri yaşadım. Bende kalsın ancak çok genç var” dedi.

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Tedavi görürken yanıma geldiler

Arkadaş kurbanı olduğunu söyleyen E.R, “Son beş yılım ağır bağımlılıkla geçi. Alkol sigara derken bana uzatılan sigaranın içinde farklı bir madde olduğunu fark ettim. Bırakmayı düşünmedim. Artık geri dönüşüm çok zordu. Kendim yapabilirim diyerek çok uğraştım. Şehri terk ettiğim oldu ama tekrar aynı ortama giriş yapınca hayır diyemedim. Üniversite bitti. Ailem şüphelenmeye başladı. Sadece annemle paylaşmaya başladım. Anneme yalan söyledim. Bıraktığım zamanlarda oldu ama bırakamadım. Annemin ısrarıyla bağımlılık merkezine geldim. Her şey bir anda düzelince atlatacağım zannediyorsun ama kolay olmadı. Ayakta tedavi olduğum sırada yanıma gelen bir torbacı, ‘Baba bende çok iyi bir şey var. Al numaram’ dedi. Aramayı çok düşündüm. Aramadım. Maddeyi bırakalı iki yıl oldu” şeklinde konuştu.