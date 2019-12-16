Gündem Torosların zirvesinde off-road yaptılar Kar olduğu zaman daha fazla yapıyoruz
KARAMAN AKTÜEL

Torosların zirvesinde off-road yaptılar: Kar olduğu zaman daha fazla yapıyoruz

Torosların zirvesinde off-road yaptılar: Kar olduğu zaman daha fazla yapıyoruz

Karaman’ın Ermenek ilçesinde off-road tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu arazi şartlarında off-road heyecanı yaşıyor. Ermenek Off-Road Kulübü Başkanı Mustafa Nusret Aydoğdu, "Kar olduğu zaman off-road daha fazla yapıyoruz. Ciplerin gidebildiği her yere, zirvelere çıkmaya çalışıyoruz. Off-road tutkunlarını Toros dağlarının zirvesinde bulunan Ermenek’e bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ermenek ilçesinde 21 araçlık off-road grubu hafta sonlarını fırsata çevirip etkinliklere devam ediyor.
Ermenek ilçesinde 21 araçlık off-road grubu hafta sonlarını fırsata çevirip etkinliklere devam ediyor.

Ermenek ilçesinde 21 araçlık off-road grubu hafta sonlarını fırsata çevirip etkinliklere devam ediyor. Özellikle kış aylarında daha fazla buluştuklarını belirten ekiptekiler, kar yağmasını dört gözle bekliyor. Zorlu arazi şartlarını daha çok sevdiklerini belirten off-road tutkunları, çamur, kar ve dik yamaçların daha fazla heyecan verici olduğunu söyledi.

Ordu'da off-road heyecanı
HAYAT
Ordu'da off-road heyecanı

Tutkunlar, zorlu arazi şartlarını daha çok seviyorlar.

Zaman zaman zor şartlardan geçiyorlar

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan grupta 1952 model araçların da olması dikkat çekti. Ermenek ilçesinde meydandan başlayan turda, Ermenek Mut yolu üzerinden Evsin köyüne ulaşıldı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekiptekiler, indikleri vadiden çıkarken zorlandı.

Off-road düşkünlerinin yeni tercihi askeri araçlar
HAYAT
Off-road düşkünlerinin yeni tercihi askeri araçlar

Off-road tutkunları, çamur, kar ve dik yamaçların daha fazla heyecan verici olduğunu söyledi.

"Kar olduğu zaman off-road daha fazla yapıyoruz"

Ermenek Off-Road Kulübü Başkanı Mustafa Nusret Aydoğdu, Ermenek’ten çıkarak Evsin köyü üzerinden Mersin’in Mut ilçesi Becidüzü yaylasına kadar yaklaşık 80 kilometre yol geldiklerini anlatarak, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Buradan Damlaçalı ve Tekeçatı üzerinden tekrar Ermenek’e döneceğiz. Bugün yedi araç ile çıktık, kulübümüze kayıtlı 21 aracımız var. İl dışı gezilerimiz oluyor. Gazipaşa, Alanya, Yunt Yaylası, Mut ve Karaman merkeze geçiş yapıyoruz. Çamur olduğu zaman baraj yakınlarına gidiyoruz. Kar olduğu zaman off-road daha fazla yapıyoruz. Ciplerin gidebildiği her yere, zirvelere çıkmaya çalışıyoruz. Off-road tutkunlarını Toros dağlarının zirvesinde bulunan Ermenek’e bekliyoruz.”
Kar olduğu zaman off-road daha fazla yapıyorlar.
İlk rota Doğu Akdeniz

İlk rota Doğu Akdeniz

​KKTC'ye konuşlanan ilk İHA jet hızıyla göreve başladı.
At, eşek, domuz eti

At, eşek, domuz eti

​Bakan Pakdemirli o iddialara açıklık getirdi.
Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Mehmetçiğin darbesi ile ​Resulayn'dan kaçan teröristlerin betondan yaptıkları tüneller.
Kilit isim<br>Ukrayna'da yakalandı

Kilit isim
Ukrayna'da yakalandı

​Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında yeni gelişme.
Devler Ligi'nde <br>erken final

Devler Ligi'nde
erken final

​Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.
Özel bankalar<br>tahsil edemeyecek

Özel bankalar
tahsil edemeyecek

Vergi ve harç tahsilatlarında kritik düzenleme.

İngiliz ajanın ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajanın ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'da ölü bulunmuştu, Adli Tıp raporu açıklandı.

CIA'in 1 numarası

CIA'in 1 numarası

Libya'da Hafter'in ateşlediği kaosun perde arkasında ABD var.
Milyonlar<br>bunu bekliyor

Milyonlar
bunu bekliyor

Yeni asgari ücret için kritik buluşma yarın yapılacak.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
7 üs bölgesi kuruldu

7 üs bölgesi kuruldu

Teröristlerin muhtemel geçiş yolları ateş altında.
Rakibimiz <br>belli oluyor

Rakibimiz
belli oluyor

Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
Futbola geri döndü

Futbola geri döndü

'​Nöbetçi Golcü' Semih Şentürk'ten sürpriz transfer.
Buse'den<br> 327 gün sonra iz

Buse'den
327 gün sonra iz

​Acılı babanın dere yatağında arayışı sürüyor.
Yunan bakan gaza geldi

Yunan bakan gaza geldi

​"Türkler 15 yılda yaptı, biz de kendi İHA'larımızı yapacağız".

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.