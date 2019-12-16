Torosların zirvesinde off-road yaptılar: Kar olduğu zaman daha fazla yapıyoruz

Ermenek ilçesinde 21 araçlık off-road grubu hafta sonlarını fırsata çevirip etkinliklere devam ediyor. Özellikle kış aylarında daha fazla buluştuklarını belirten ekiptekiler, kar yağmasını dört gözle bekliyor. Zorlu arazi şartlarını daha çok sevdiklerini belirten off-road tutkunları, çamur, kar ve dik yamaçların daha fazla heyecan verici olduğunu söyledi.

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Tutkunlar, zorlu arazi şartlarını daha çok seviyorlar.

Zaman zaman zor şartlardan geçiyorlar

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan grupta 1952 model araçların da olması dikkat çekti. Ermenek ilçesinde meydandan başlayan turda, Ermenek Mut yolu üzerinden Evsin köyüne ulaşıldı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekiptekiler, indikleri vadiden çıkarken zorlandı.

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Off-road tutkunları, çamur, kar ve dik yamaçların daha fazla heyecan verici olduğunu söyledi.

"Kar olduğu zaman off-road daha fazla yapıyoruz"

Ermenek Off-Road Kulübü Başkanı Mustafa Nusret Aydoğdu, Ermenek’ten çıkarak Evsin köyü üzerinden Mersin’in Mut ilçesi Becidüzü yaylasına kadar yaklaşık 80 kilometre yol geldiklerini anlatarak, şu şekilde açıklamada bulundu: