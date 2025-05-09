Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı.





Bölgede 1.179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4. etap çalışmaları kapsamında da 743 konut ve 37 iş yerinin inşası sürüyor.





BAKAN KURUM: KENAN AĞABEYİMİZ DEVLETİNE GÜVENDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan’da yeni ve sağlam konutlarına kavuşan Kenan-Habibe Temel çiftinin görüntülerini paylaşarak, “Kenan ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim” çağrısında bulundu.





Tozkoparan'da örnek dönüşüm: Bakan Kurum 'Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim' Gündem / Politika





“EVİMİZDE DİREKLER AÇILMIŞTI, PASLANMIŞTI”

Sekiz bloktan oluşan Örnek Blokları'nda yaklaşık 30 yıl yaşayan emekli Kenan Temel, eski evlerinin dönüşüme girmemiş olsaydı 6,2’lik depremde yıkılabilecek kadar kötü durumda olduğunu anlattı:

Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti. Deniz kumu olduğu belli. Çünkü demirleri çürütmüş. Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmıştı. Sonra dönüşüme karar verdik. 6,2’lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı. Şimdi kafamız rahat. 7- 8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah’ın izniyle…





Tozkoparan'da örnek dönüşüm: Bakan Kurum 'Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim' Gündem / Politika





“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ REDDETMEYİN”

Uzun vadeli ödeme planıyla kentsel dönüşümden yararlandıklarını belirten Kenan Temel, İstanbullulara dönüşüm çağrısı yaptı:

Eviniz küçük olsun, sağlıklı yaşayın. Yoksa depremde büyük dediğiniz evde öleceksiniz. Herkese diyorum, ‘(kentsel dönüşüme) vermiyorum’ diye reddetmeyin. Gittiğim binaları geziyorum, siz niye vermiyorsunuz diyorum. ‘3, 4 kişi karşı çıkıyor’ diyorlar. Dinlemeyin diyorum. Sakat kalırsan, ölürsen ne olacak? Devletimize güvenelim, gerisinden hiç korkmayın. Devletimiz çaba sarf ediyor. Bizim de onlara yardımcı olmamız lazım. Köstek olmayalım. 6 Şubat depremlerini gördük işte...





Tozkoparan'da örnek dönüşüm: Bakan Kurum 'Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim' Gündem / Politika





“DEVLET HER ZAMAN SÖZÜNÜN ERİDİR”

Kenan Temel’in eşi Habibe Temel de eski evlerinde risk içinde yaşadıklarına, kentsel dönüşümle sağlam bir yuvaya kavuştuklarına dikkat çekti:

Bir duvarımız vardı. Eşimle artık bize tik olmuştu. Duvara açıldı mı diye bakıyorduk. Güvenli değildi. Bizim ülkemiz bir deprem ülkesi. O yüzden herkes sağlıklı evinde kalsın. Devlet her zaman sözünün eridir. Biz ona güveniyoruz. Devlet de bizim için uğraşıyor. Devletim beni düşündüğü için muhakkak bu evi sağlam yapmıştır diyorum. 23 Nisan’da olan depremde yeni evimizdeydik, hiç dışarı çıkmadık.



