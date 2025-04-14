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Trabzon merkezli 23 ilde 9 milyarlık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi: 82 gözaltı

Trabzon merkezli 23 ilde 9 milyarlık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi: 82 gözaltı

09:2814/04/2025, Pazartesi
IHA
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Trabzon'da yakalanan 25 şüpheli şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Trabzon'da yakalanan 25 şüpheli şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli 23 ilde yapılan operasyonda 25'i Trabzon'da olmak üzere 82 şüpheli şahıs yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van illerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 yıldır süren fiziki ve teknik takip sonucu şahısların banka hesaplarında 9 milyar TL'lik hareket tespit edildi. Bu hesapları yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin evlerinde farklı kişilere ait banka kartları da bulundu. Trabzon merkezli 23 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgusu tamamlandı. Trabzon'da yakalanan 25 şüpheli şahıs sağlık kontrolünün ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasadışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.



#trabzon
#dolandırıcılık
#gözaltı
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