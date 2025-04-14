Trabzon merkezli 23 ilde 9 milyarlık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi: 82 gözaltı

Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van illerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 yıldır süren fiziki ve teknik takip sonucu şahısların banka hesaplarında 9 milyar TL'lik hareket tespit edildi. Bu hesapları yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.