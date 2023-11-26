Trabzon'un Sürmene ilçesinde örtü yangını: Yedi ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Tedbir amaçlı olarak 17 evden 7'sinin tahliye edildiğini bildiren Vali Yıldırım, "Bunların hepsi tedbir amaçlı. Bu evlerden çıkan vatandaşlarımız güvenli yerlere yerleştirildi. Yangınlar çok büyük orman yangınları değil ancak çok büyük bir rüzgar var, bu rüzgar da her zaman aynı yönden esmiyor. Farklı yönlerden estiği için de arkadaşlarımız kendilerini güvenli bir duruma alarak yangını söndürme çalışmalarını yapmaları gerekiyor." diye konuştu.