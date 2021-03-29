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EDİRNE

Trakya’da leylekler yapay yuvalarla korunacak

Trakya’da leylekler yapay yuvalarla korunacak

Yaşam alanlarının daralmasıyla leylek popülasyonunda azalma görülmesi üzerine çözüm arayışına giren Trakya Üniversitesi, yapay leylek yuvaları için pilot bölgeler belirledi. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, leyleklerin zarar görmeyeceği noktalarda yuva sayısını arttırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trakya’da leylekler yapay yuvalarla korunacak
Dr. Mustafa Kaya, yaptıkları sayımda Edirne il sınırları içerisinde yaklaşık 400 leylek yuvası belirlediklerini dile getirdi.

Trakya’da inşa edilecek yapay yuvalar sayesinde, leyleklerin elektrik direklerinde akıma kapılmasının önüne geçilecek. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Dr. Mustafa Kaya, Türkiye’de 25 bin çift leylek olduğunu belirterek, “Muhakkak ki son zamanlarda leylekler üzerinde bir tehdit var. Leylekler genellikle yerleşim alanlarına, elektrik direklerine veya çatılara yuva yapar. Yaşam alanı daraldığı sürece leylek popülasyonunda da bir azalma görülecektir” dedi.

Mustafa Kaya
Mustafa Kaya
  • Yaptıkları sayımda Edirne il sınırları içerisinde yaklaşık 400 leylek yuvası belirlediklerini dile getiren Kaya, leyleklerin elektrik direkleri üzerine yuva yapmasının, kısa devrelere neden olarak hem leylek ölümlerine hem de trafo patlamalarına dolayısıyla elektrik kesilmelerine yol açtığını aktardı.

Bu tür sorunların önüne yapay yuvalarla geçilebileceğine değinen Kaya, “Daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile yaptığımız proje kapsamında Edirne ve Tekirdağ’da pilot bölgeler belirledik. Bu pilot bölgelerde bulunan köylerdeki elektrik direkleri üzerinde yapay yuvalar planlıyoruz. Kontrollü ve leyleklerin zarar görmeyeceği noktalarda yuva sayısını arttırmak için çalışma yapıyoruz” ifadelerini kulandı.

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