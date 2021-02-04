​Tüm partiler içinde olmalı: Anayasayı milletimizle yapacağız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa için tüm partilere çağrı yaptı. Şentop, katıldığı bir canlı yayında, 1982 anayasasının ilk hazırlandığı döneminin izlerini taşıdığını söyledi. Şentop, “Üzerinden çok uzun zaman geçti. Bu bakımdan yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis’teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

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HEYECAN VERİCİ

Şentop, “Yeni anayasaya tartışması, Türkiye’de birçok tartışmayı anayasa içerisinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içinde bulunmuş, iki yıla yakın bir emek sarf etmiş biri olarak daha bunu büyük heyecanla karşıladım” diye konuştu. Meclis Başkanı olarak, bu konuda bütün partileri bir araya getirmek, yeni bir uzlaşma komisyonu kurmak konusunda inisiyatif alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, partilerin tutumlarını görmeleri gerektiğini, bütün partilerin görüşlerinin ortaya çıkmadığını belirtti. Şentop, “Olursa çok iyi olur” dedi.

YERLEŞMİŞ HÜKÜMLER

Anayasa değişikliğinde nerelere dokunulmak gerektiğinin sorulmasına Şentop, “Yeni anayasa, yepyeni, tamamen şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan bir anayasa anlamına gelmiyor. Birçok konuda yerleşik hükümler var, değişmeyecek hükümler var, uzun süredir yürürlükte olduğu için benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, halk tarafından seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması. Usulüne göre seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması” karşılığını verdi.

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Karar değil siyasi bildiri!

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT tırları görüntülerini ifşa ettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve vekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez verdiği ihlal kararının gerekçesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karardaki TBMM’ye yönelik değerlendirmeler tartışmaya neden oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gerekçedeki TBMM göndermesini eleştirerek“AYM, tabiri caizse bir çağrı yapıyor, ‘hep beraber bu işe sahip çıkalım’ gibi bildiri yapıyor. TBMM’ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi AYM’nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Anayasayı milletimizle yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasa ile ilgili açıklamalarına ilişkin, “Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız” dedi. Bakan Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi’nde yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana vesayetçi zihniyetle, darbecilerle mücadele ettiğini dile getiren Gül, Şöyle konuştu: “Parti kapatmalar, sokak eylemleriyle milletin önünü kesmeye çalıştılar ama onlar ne yaparsa yapsın biz bu millet için reformları yapmaya devam edeceğiz.”

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TOPUNUZ DA GELSENİZ YEDİRMEYECEĞİZ

“Birisi çıkmış, ‘Erdoğan gitsin de ben her şeyimi veririm’ diyor. Ya kardeşim ‘Bu ülkede demokrasi gitmesin, hukuk gitmesin, bayrak inmesin diye her şeyimi veririm.’ diyen Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi canını bu ülke için veriyordu, demokrasi ve bu millet için veriyordu. Bu milletin adamı siz ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin bu milletle yol yürüyecektir. Bu millet de adamını kimseye yedirmemiştir, yedirmeyecektir. 7 düvel de bir araya gelseniz, alt alta üst üste de çıksanız, topunuz da gelseniz bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı yedirmedi, yedirmeyecek.”

DARBE ANAYASASININ TORTULARINI SİLECEĞİZ

Bakan Gül, yeni anayasa ile ilgili şunları söyledi: “Biz Türkiye’de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürürken Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hukuk reformuyla beraber Türkiye’de özgürlüğü daha da arttıracağız. Türkiye’de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız.”

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HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

“Anayasa toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır’ın da Edirne’nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin, gencin de yaşlısının da memurun da işçinin de kendisini gördüğü, ruhuyla ‘bu benim anayasam’ dediği anayasayı da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacağız. Çünkü bizim millete bir sözümüz var; bunu da yine AK Parti gerçekleştirecek. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz.”

83 MİLYONLA BERABER KURACAĞIZ

“El birliğiyle 83 milyonun ‘Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum’ dediği bir yapıyı beraber kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur, Türkiye’nin daha da güçlenmesi yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye’de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde AK Parti yapacak.”