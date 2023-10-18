Tunceli'de Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.