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İSTANBUL

Tüneli konuştuk!

Gezi olaylarına ilişkin Osman Kavala’nın yargılandığı davada ilginç bir savunma yapıldı. Davanın ikinci duruşmasına sanık Şerafettin Can Atalay, Almanya Başkonsolosluğu ile yaptığı gizli görüşmeyi yalanladı. Atalay, “Taksim’deki yol planı çalışmalarından haberdar olmak için gittim” kılıfını uydurdu.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Osman Kavala
Osman Kavala

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora’nın da aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 16 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasına sanık Şerafettin Can Atalay’ın yaptığı savunma damga vurdu. Gezi Parkı kalkışmasının yurt dışından fonlarla desteklenmediğini ifade eden Atalay, “Kendi kaderimiz üzerinde olan her şeye itirazımızın olduğu bir yerdi Gezi Parkı. Gezi aslında ‘Benim bedenim benim kararım’, onur yürüyüşleri, 3 çocuk tavsiyesine karşı, bu işsizlikte nasıl olacaksa, alanlarımızın kısıtlanmasına karşı olan bir şeydi. Gezi, başka bir hayatın olduğunun göstergesidir” ifadesini kullandı.

Gezi’nin beyni Osman Kavala’nın Silivri’de yargılandığı davayı çok sayıda Avrupa Birliği üyesi devletin diplomatik misyonları izlemişti.

EN GÜZEL DOLMAYI GEZİ’DE YEMİŞ

Gezi’nin para harcamadan hayatını idame ettirilebilen bir yer olduğunu ifade eden Avukat Can Atalay, “Hayatımda yediğim en güzel dolma ve börekleri burada yedim. Gezi’yi finanse etmek kimsenin haddi değildir. Hükümet istifa demek suç mudur. Sadece bu hükümet için de değil. Taksim Dayanışması olarak bu taleplerimizin hiçbirinde yazmıyor. 2013 Haziranı’nda olanlar anamızın ak sütü gibi helaldir” dedi. Gezi Parkı eylemlerini finanse etmekle suçlanan Mehmet Osman Kavala’yı Gezi Parkı eylemleri sırasında tanıdığını aktaran Atalay, Kavala ile aralarında para pul meselesi olmadığını söyledi.

‘BİLGİ ALMAK İSTEDİ’

Atalay, iddianamede yer alan Osman Kavala ve kendisinin İstanbul Almanya Başkonsolosluğu Hukuk Bölümü Yöneticisi Dr. Volker Helmert ile Temmuz 2013’te yaptığı bir görüşmeye ilişkin de ifadelerde bulundu. Söz konusu görüşmede takip edildiğini fark ettiğini söyleyen Atalay, söz konusu görüşmenin Alman Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Taksim’deki yol planı çalışmalarından haberdar olmak için gerçekleştiğini belirterek, ‘Alttan tünel mi geçecek ne olacak bilgi almak istedi’ ifadesini kullandı.

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