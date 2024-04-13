Turizmin lokomotifleri

Gezginler için doyumsuz manzaralar eşliğinde yeni yerler keşfetme imkanı sunan turistik tren hatları, ev konforunda hizmetler sunuyor. İşte Türkiye’nin turistik tren hatları:

DOĞU EKSPRESİ

Türkiye’nin en popüler turistik tren hattı olan Doğu Ekspresi, seyahat severler tarafından en fazla tercih edilen tren hattı olarak biliniyor.





MEZOPOTAMYA EKSPRESİ

Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler sunan Mezopotamya Ekspresi ilk seferini 19 Nisan’da yapacak.





EGE EKSPRESİ

İzmir ve Eskişehir’i birbirine bağlayan Ege Ekspresi özellikle yaz aylarında çoğu tatilcinin tercih ettiği bir hat olarak öne çıkıyor.





GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ

Türkiye’nin en eski tren hatlarından olan Güney Kurtalan Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Batman’dan geçiyor.





FIRAT EKSPRESİ

Fırat Ekspresi Elazığ-Adana arasında hizmet veriyor. Fırat Ekspresi treni Elazığ’dan Adana’ya giderken, Elazığ’dan Malatya’ya, Malatya’dan Gölbaşı’na, Gölbaşı’ndan Osmaniye’ye, Osmaniye’den Adana’ya bir güzergah izliyor.





KONYA MAVİ TRENİ

Konya Mavi Treni Konya ile İzmir arasında hizmet veriyor. Konya- İzmir arasında her gün sefer yapan tren, yataklı ve yemekli vagonlar ile hizmet veriyor.





TOROS EKSPRESİ

Konya-Adana arasında sefer yapan Toros Ekspresi, Akdeniz ve İç Anadolu iklimlerini, çam ormanlarını ve Toros dağlarını keşfediyor.





ZONGULDAK-KARABÜK TRENİ

Zonguldak-Karabük Treni, 2 saat 50 dakika süren bir yolculukla, Karadeniz’in muhteşem doğasına tanıklık edebilmeyi sağlıyor.





İZMİR MAVİ TRENİ

Ankara-İzmir arasında düzenli olarak her gün sefer yapan İzmir Mavi Treni'yle, İzmir -Alsancak’tan hareket sonrası Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir geçilerek Ankara’ya ulaşılıyor.





GÖLLER EKSPRESİ

Isparta-Burdur-İzmir hattında karşılıklı seferler yapan olan Göller Ekspresi, 4 vagonla konforlu hizmet veriyor.





VAN GÖLÜ EKSPRESİ

Van Gölü Ekspresi, Ankara-Tatvan arasında sefer yapıyor. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş ve Tatvan güzergahını kullanan tren, Ankara’dan salı ve pazar, Tatvan’dan ise salı ve perşembe hareket ediyor.



