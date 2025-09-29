Türk dünyasının gür sesi veda etti

Türk dünyasının gür sesi şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti. Haberi, İstanbul Valisi Davut Gül NSosyal hesabından Bakiler’in, “Gözlerin İstanbul Oluyor Birden” şiirini paylaşarak verdi. Bakiler’in cenazesi, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından, defnedilmek için Sivas’a uğurlanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra birçok isim sevilen şairin ardından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu ifadelerle merhum şairi anarak başsağlığı diledi: “Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.”





TÜRK DÜNYASI İLHAM KAYNAĞI

Azerbaycan’dan Sivas’a göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Yavuz Bülent Bakiler’in “Azerbaycan Yüreğimde Bir Şah Damardır” şiiri, Azerbaycan’a olan sevgisini dile getirir. Türk dünyası ve Anadolu dışında, gençlik yıllarında yazdığı aşk şiirlerinin yanında hiçbir ilham kaynağının olmadığını bir röportajında dile getiren Bakiler, “Her zaman Türk dünyasını dikkate aldım ve onlarla ilgili yazdım” demişti. Mütevazi şair, metroda yolculuk yaparken fotoğraflanması üzerine sosyal medyada gündeme gelmiş, “Meselenin bu kadar önemli alınmasına doğrusu şaşırdım. Şunu ifade etmek istiyorum ki benim bir makam arabam yok, şahsıma ait bir arabam da yok” diyerek, gerçek şair ve yazarın sokakta olması gerektiğini ifade etmişti.





KÜLTÜRÜN BAYRAKTARLIĞINI YAPTI

23 Nisan 1936 tarihinde Sivas’ta doğan ünlü şair, 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. Bir süre avukatlık ve hukuk müşavirliği yaptıktan sonra, 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu’nda çalıştı. 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 12 Eylül sonrası ise müşavir olarak görevlendirildi. Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. İsmi, Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazanan Bakiler, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Ayşe Bakiler ile evli olan Yavuz Bülent Bakiler’in 2 çocuğu var.





ÜRETKEN BİR YAZARDI

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, “Harman”, “Yalnızlık”, “Duvak”, ve “Seninle”nin de aralarında bulunduğu şiir kitaplarıyla tanınıyor. Oldukça üretken bir yazar olan Bakiler, gezi notlarından oluşan “Üsküp’ten Kosova’ya” ve “Türkistan Türkistan” kitaplarını kaleme alırken, “Şiirimizde Ana”, “Tabuları Yıkmak”, “Sivas’a Şiir”, “Âşık Veysel”, “Elçibey”, “Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali”, “Sözün Doğrusu 1-2”, “Sevgi Mektupları”, “Gidenlerin Ardından” ve “Arif Nihat Asya İhtişamı” incelemelerini de okuyucuyla buluşturdu. Bakileri’in “Unutamadıklarım”, “Gönlümdekiler ve Ötekiler” ve “Hatırladıklarım” adlı üç tane de anılarını yazdığı kitabı bulunuyor.



