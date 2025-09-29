Yeni Şafak
Tedavi sürecindeydi: Kanser hastası polis memuru hayatını kaybetti

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Bünyamin Yiğit, tedavi sürecinde olduğu kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Bünyamin Yiğit, tedavi sürecinde olduğu kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara’da tedavi gören ve patoloji sonuçlarını bekleyen Yiğit, moral bulması için kardeşleri tarafından memleketine götürüldü. Ancak burada sağlık durumu kötüleşen Yiğit, hayatını kaybetti. Acı haber, hem mesai arkadaşlarını hem de yakınlarını yasa boğdu. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen yayımladığı başsağlığı mesajında, "Meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

#Niğde
#Kanser
#Tedavi
#Vefat
