Niğde otogarında 334 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen operasyonla, Niğde otogarında tarihi eser niteliğindeki objeleri elinde bulunduran bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 320 adet sikke, 6 adet madalyon, 7 adet obje ve 1 adet vazo olmak üzere toplam 334 parça eski eser ele geçirildi.