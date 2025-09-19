İlk kez başlatılan kazıda yerin altından çıktı: Osmanlı Dönemi'ne ait

Alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Kulaz, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalarda yaklaşık 50 metre çapında devasa bir burç ortaya çıktı. Burcun hemen dışında mutfak veya kiler olduğunu düşündüğümüz mekanlar, tandırlar, erzak küpleri, su künkleri bulundu. Elenen toprakta ise 22 sikke çıktı. Sikke, seramik parçaları ve buluntulardan buranın üç, dört dönem yerleşime sahne olduğunu söyleyebiliriz. En alt tabakada Ahlatşahlar, üst tabakalarda da İlhanlı, Eyyubi ve Akkoyunlular dönemlerine ait sikke ve seramikler bulduk. Buranın o dönemlerde yerleşim olduğunu söylemek mümkün. 1500'lerde kale yıkılsa bile yerleşimin kısmen devam ettiğini söyleyebiliriz. En üstte tabakada da Osmanlı dönemine ait bazı kalıntılar tespit ettik"