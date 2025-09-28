Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya gelmişti. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırlayıp sunmuştur (1964-68). Sivas'ta bir süre avukatlık da yapmıştır (1969-75)

İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül'den sonra müşavir kadrosuna atanmış ve 1992'ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürmüştür. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994'te kendi isteğiyle emekli olmuştur.