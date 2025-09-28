Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

13:5828/09/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum.
Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.



YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya gelmişti. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırlayıp sunmuştur (1964-68). Sivas'ta bir süre avukatlık da yapmıştır (1969-75)

İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül'den sonra müşavir kadrosuna atanmış ve 1992'ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürmüştür. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994'te kendi isteğiyle emekli olmuştur.



