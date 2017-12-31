'Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır'

Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

"Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun güvenin teminatıdır"

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El-Bab'da, Fırat Kalkanı operasyonunda yazdığı destanı, cümle alem gördü." dedi.