Türk Milleti ihanete 'dur' dedi

YAPILAN HER DARBE DIŞARIDAN DESTEKLENİYOR

YAPILAN HER DARBE DIŞARIDAN DESTEKLENİYOR

Konferansta konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye’ de yapılan her darbenin dış destekli olduğunu vurgulayarak, “Tarih boyunca karşılaştığımız dış tehdit ve saldırıların yanı sıra, içte de birçok darbe ile karşı karşıya kalmışız. Yapılan her darbe, devletimizin ilerlemesine ve milletimizin bekasına yönelerek sosyal ekonomik kayıplarımıza sebep olmuştur” dedi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, şunları söyledi: “Her metrekaresinden bir medeniyetin çıktığı bu coğrafyada ayakta kalabilmenin taşıdığı risklerin şuurunda olmamız gerekir. İbn-i Haldun, ‘coğrafya kaderdir’ diyerek insanların yaşadığı coğrafyanın önemine göre karşılaşacakları tehdit, tehlike ve ihanetlere dikkat çekmektedir. Yaşadığımız bu coğrafyada, geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde her türlü tehlikenin inşallah üstesinden gelmeye devam edeceğiz.”