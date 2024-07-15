Türk Milleti ihanete 'dur' dedi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türk milletinin, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan, demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik olarak FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı olağanüstü kararlı bir duruş sergileyerek tarihi bir istiklal mücadelesi verdiğini belirtti. Karabulut, “Tarihi kahramanlıklarla dolu necip milletimiz, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda işgal güçlerine karşı kendisini siper ettiği gibi karanlığın aydınlığa döndürüldüğü 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı duruşu ile hain terör örgütünün uçakla, tankla, topla ve tüfekle gerçekleştirdiği darbe girişiminin karşısında birlik ve beraberlik içerisinde dimdik durmuş, bağımsızlığı için canını gözünü kırpmadan vereceğini dosta düşmana göstermiştir” dedi.





OMUZ OMUZA BERTARAF EDİLDİ

AİÇÜ Rektörü Karabulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtirken, gazilere ise acil şifalar diledi. Prof. Dr. Karabulut, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve aziz milletimizin devletine ve bağımsızlığına sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar karşısında vatandaşlarımızın sergilemiş olduğu kahramanca dik duruşun dünya tarihine geçtiğini ifade ederek, “Kahraman vatandaşlarımız, terör örgütünün kullandığı tankların ve silahların karşısında inançlı ve imanlı bir şekilde onurlu bir duruş ortaya koydu. FETÖ’ye karşı devletinin yanında yer alan tüm vatandaşlardan Allah razı olsun” dedi.





AİÇÜ KAMPÜSÜNDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘Direnişten Dirilişe’ sloganıyla 15 Temmuz Yürüyüşü düzenlendi. AİÇÜ merkezi yerleşkesinde bayraklar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.





Direnişten Dirilişe 15 Temmuz konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) ‘Direnişten Dirilişe 15 Temmuz’ konferansı düzenlendi. Konferans öncesinde AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’nde protokol üyeleri tarafından, Direnişten Dirilişe 15 Temmuz Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleştirilen, Eğitimci-Yazar Abdullah Yıldız’ın konuşmacı olduğu “Direnişten Dirilişe 15 Temmuz” konferansına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Ağrı Vali Vekili Bülent Şimşek, il protokolü, akademik ve idari personel ile çok sayıda vatandaş katıldı.





YAPILAN HER DARBE DIŞARIDAN DESTEKLENİYOR

Konferansta konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye’ de yapılan her darbenin dış destekli olduğunu vurgulayarak, “Tarih boyunca karşılaştığımız dış tehdit ve saldırıların yanı sıra, içte de birçok darbe ile karşı karşıya kalmışız. Yapılan her darbe, devletimizin ilerlemesine ve milletimizin bekasına yönelerek sosyal ekonomik kayıplarımıza sebep olmuştur” dedi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, şunları söyledi: “Her metrekaresinden bir medeniyetin çıktığı bu coğrafyada ayakta kalabilmenin taşıdığı risklerin şuurunda olmamız gerekir. İbn-i Haldun, ‘coğrafya kaderdir’ diyerek insanların yaşadığı coğrafyanın önemine göre karşılaşacakları tehdit, tehlike ve ihanetlere dikkat çekmektedir. Yaşadığımız bu coğrafyada, geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde her türlü tehlikenin inşallah üstesinden gelmeye devam edeceğiz.”





VATANA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ