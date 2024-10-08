Türk Silahlı Kuvvetleri’ne lazer gücü

Savunmadaki atılımlarını yeni nesil sistemlerle destekleyen Türkiye, 1,25 kW lazer çıkış gücüne sahip lazer silahını envantere alırken, 20 kW silahın teknoloji gösterimini tamamladı.
Modern muharebe ortamında hızla değişen teknoloji ve tehditler, yeni nesil silah sistemlerinin önemini giderek artırıyor. Bu çerçevede Türkiye, lazerli sistemlerle çalışmasında da önemli ilerlemeler sağladı.
ARACA MONTE EDİLDİ
1,25 kilovat (kW) lazer çıkış gücüne sahip araca monteli prototip bir sistem Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) envanterine girdi. Bunun yanı sıra, mobil ve sabit platformlarda kullanılabilecek şekilde 5 kW'ya kadar farklı güç seviyelerinde lazer silah sistemleri geliştirilmesine yönelik projeler imzalandı. Bu sayede, belirtilen güçlerde kalifiye edilmiş lazer silah sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
TESİR GÜCÜ ARTACAK
Öte yandan lazer silahının 20 kW gücündeki sisteminin teknoloji gösterimi de tamamlandı. Bu sistemin kritik alt sistemlerden bir bölümü yerlileştirildi. Son dönemde, elektromanyetik fırlatma sistemleri üzerine yapılan teknoloji gösterim çalışmaları, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından başarıyla tamamlanmış durumda. Orta ve uzun vadede bu sistemlerin taktik sahada kullanıma uygun ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda lazer temelli sistemlere de milli savunma sanayiinin büyütülmesi hedefleniyor.