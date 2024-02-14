Turkcell'den çalışanlarına Starbucks mesajı: Boykot seferberliğine dev dijital operatörü de katıldı

Terör devleti İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen ve ekonomik zorluk yaşadığı bilinen ABD'li kahve zinciri Starbucks cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Starbucks internet sitesinde yayınladığı bir dizi açıklamada İsrail'le ilgili iddiaları reddederek kendini aklamaya çalıştı. Starbucks, çeşitli sorulara yanıt verdiği açıklamasında, Gazze'de yüz gündür yaşanan soykırımı görmezden gelerek, İsrail'in saldırılarına "çatışma" dedi. Gazze'de yaşanan büyük insanlık dramına rağmen hümanist söylemlerle tarafsız kalmaya çalışan Starbucks, işgal ve katliam politikasını görmezden gelerek aslında İsrail'den yana olduğunu ilan etmiş oldu.