Turkcell'den çalışanlarına Starbucks mesajı: Boykot seferberliğine dev dijital operatörü de katıldı

Katil İsrail ordusu Gazze'deki soykırımı sürdürürken Türkiye'deki boykot zinciri de hızla büyüyor. İsrail destekçisi Starbuck'ı boykot seferberliğine GSM operatörü Turkcell de katıldı.
Turkcell, merkez çalışanlarına gönderdiği mesajda "Starbucks ile anlaşmamız 14.02.2024 saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Yakın zamanda yeni kahve zincirleri ile yapılan anlaşmalarla ilgili bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.
- Starbucks ile anlaşmamız 14.02.2024 saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Alternatif kahve zincirimiz Caffe Nero ve Caribou Coffee'lerde Paye Kartlarınızı kullanabilirsiniz. Yakın zamanda yeni kahve zincirleri ile yapılan anlaşmalarla ilgili bilgilendirme yapacağız." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu mesajı Yazar/Yönetmen Tülay Gökçimen, Twitter hesabından paylaşarak; "Bugün Turkcell personellerinin telefonuna gelen mesaj!
Allah razı olsun. İnşallah başka firmalara da örnek olur. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.