Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Başörtüsü düzenlemesi laikliğe aykırı

|
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan
Türkiye'de uzun yıllar büyük travmalara neden olan başörtüsü sorununda yeni bir döneme giriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhur İttifakı, başörtüsüne anayasal güvence çalışmasını tamamlayarak TBMM'ye sundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesimle 'helalleşme' vaatleri havada kalırken, 28 Şubat zihniyetine sahip kesimlerden de konuyla ilgili skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya konulmasının yıl dönümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan bir başörtüsü çıkışı geldi.