Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Başörtüsü düzenlemesi laikliğe aykırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' vaatlerinde bulunurken başörtüsüne anayasal güvence çalışmasına destek vermediği gibi, CHP'lilerden de başörtüsü nefretini gün yüzüne çıkaran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eski CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, başörtüsüne anayasal güvence düzenlemesiyle ilgili akıllara durgunluk verecek sözler sarfetti. Laiklik bahanesine sığınan Sarıhan, düzenleme ile Türkiye'nin İran olma olasılığının güçleneceğini ve terör örgütlerinin bu durumu kullanacağını iddia etti. Terör örgütü PKK/YPG ve onun destekçilerine karşı tek söz etmeyen Sarıhan'ın başörtüsü nefretini 'terör' bahanesiyle ortaya çıkarması 28 Şubat zihniyetinin halen pusuda beklediğini yeniden gözler önüne serdi.