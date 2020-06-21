Türkiye büyük atılım yapacak: Hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız

Kars Baraj açılış törenine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi:

Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santralleriyle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik. Türkiye’nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde hep birlikte görme imkanı bulduk.

Kars Barajı

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Bu tablo Türkiye’nin son 18 yılda sağlık yanında eğitimden adalete, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda geldiği seviyenin işaretidir. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıldır gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Vesayet güçlerinin tuzaklarından darbe girişimlerine, ekonomimizi hedef alan saldırılardan sınırlarımıza yönelik tacizlere kadar nice mücadeleler verdik.

EKONOMİ SALDIRILARA BAĞIŞIKLIK KAZANDI

2020’nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli bir kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen, yüzde 4 buçukluk büyüme oranı elde ettik. Tüm bu yaşadıklarımız, Türkiye ekonomisine, olumsuzluklara ve badirelere karşı bağışıklık kazandırdı. Hamdolsun her saldırıdan daha fazla tecrübe ve daha fazla güç elde ederek çıkmayı başardık. Aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık. Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor.

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OYNAT 02:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkesine hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, 'Kendi ülkesine - halkına, kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez. İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz' dedi.



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BÜYÜK BİR İVME BEKLİYORUZ

Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardı. Ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştırmak ve dış finansman ihtiyacımızı karşılamak amacıyla takas anlaşmaları yapıyoruz. Böylece Türk Lirası’nı dünya çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz. Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz.

TÜRKİYE’NİN AĞIRLIĞI GİTTİKÇE HİSSEDİLİYOR

Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye’nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük avantajlarımızdır. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız.

Mazlumların sesi olacağız

Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erdoğan, mazlumların sesi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter’dan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. Adaleti, güvenliği, hakça ve adil paylaşımı hakim kılmadıkça hiçbirimiz refah ve güven içerisinde olamayız. 79,5 milyon insanın zorla yerlerinden edildiği dünyamızda sorunlarımıza sırtımızı dönerek, gözlerimizi kapatıp, kulaklarımızı tıkayarak hiçbir çözüm bulamayız. Her alanda olduğu gibi, mülteci sorununun çözümünde de işbirliğiyle hareket etmeli, tüm dünyanın refah ve güvenliği için elimizi taşın altına koymalıyız. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum.”

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Erdoğan, mesajında, Türkiye’nin son 7 yıldır en çok mülteci barındıran ülke olduğunu belirterek, yapılan hizmetleri ve onlara sağlanan insani yaşam koşullarını anlatan bir grafik paylaştı.

Koronavirüse TAMAM diyelim

Son günlerde yayımlanan rakamların salgınla mücadelede mevzi kaybedilmeye başlandığına işaret ettiğine değinen Erdoğan, “Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe, temizlik dediğimiz ilkelerden geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrar etmek istiyorum: Yani ‘Tamam.’ İnşallah bu kurallara riayet ederek kısa sürede salgını gündemimizden çıkartacağımıza inanıyorum” dedi.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymamak kul hakkına girmektedir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, 'Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam. Unutmayınız, bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir' dedi. BiP'te paylaş

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Bedelini ödetiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Osman Tuncay’ın ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin babası Mehmet Tuncay’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Erdoğan, Tuncay’ın ailesine başsağlığı dileyerek, “Mehmet Bey, başınız sağ olsun. Rabbim taksiratını, hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin inşallah. Yücel Allah cennetinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Osman Tuncay'ın babası ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silopi'de bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda şehit olan Osman Tuncay'ın babası ile telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından telefon görüşmesine ait görüntüleri paylaştı. Soylu paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17 Haziran'da Şırnak Silopi'de, PKK'lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucu Şehit düşen Osman Tuncay'ın babası Mehmet Amca'ya taziye dileklerini iletti' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Tarıma can suyu olacak

Bekir Pakdemirli

Kars ve Digor ovalarında 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak Kars Barajı, törenle hizmete açıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Barajın bütün ünitelerinin inşasında, yüzde 95 oranında yerli sermaye ile üretilen malzeme ve ekipman kullanılmıştır. Kars Barajı’nda depolanacak su ile Kars ve Digor ovalarında 44 adet köye ait tarım arazisi, cazibeli borulu sistem ile sulanacaktır. Sulamada enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı olmayacaktır. Kars Barajından yıllık 10 milyon kilowatt saat enerji üretilecektir. Kars Barajı’nın, tam faaliyete geçmesiyle birlikte de sağlayacağı sulama ve enerji faydasının yanı sıra 7 bin 250 kişiye de iş ve aş imkânı temin edilmiş olacaktır” dedi.

Pakdemirli, “Baraj, Kars’taki sulanabilir arazilerin yüzde 30’u olan 475 bin 780 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak ve ekonomiye de yıllık 300 milyon lira katkı sunacak” diye konuştu.