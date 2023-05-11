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Türkiye güçlüyse Türk dünyası da güçlü

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ömer Kocaman.

Ömer Kocaman.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin Türk dünyasına etkisini Yeni Şafak’a anlattı. 14 Mayıs’ın istikrar ve kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kocaman, “Türkiye ne kadar güçlüyse Türk dünyası da o kadar güçlü. Türkiye uluslararası camiada ne kadar güçlüyse, diğer ülkelerimiz de o kadar güçlü. Dolayısıyla 14 Mayıs’taki seçimleri, Türkiye’nin istikrarı ve Erdoğan liderliğinde yakalanan büyümenin sürmesi açısından çok önemli buluyoruz” dedi. Hedeflenen ideallere ulaşılması gerektiğini vurgulayan Kocaman şöyle konuştu: “Erdoğan liderliğinde ülkenin siyasi ve ekonomik sahada, dış politika ile hak ve hukuklar noktasında elde ettiği kazanımların devamı açısından bu seçim büyük önem arz ediyor. Türkiye engin devlet tecrübesiyle Türk dünyasına önemli katkılar sunuyor. Bunun devam etmesi için ülkemizin istikrarlı şekilde gelişmesi önem arz ediyor.”

ÖNCELİK ORTA KORİDOR

Ticaret yollarına da dikkat çeken Kocaman, teşkilatın stratejik önceliklerinden birinin de ulaştırma sahasında orta koridorun Doğu-Batı ticaretinde en çok tercih edilen yol yapmak olduğunu vurguladı: “Rusya-Ukrayna Savaşı sürdürülebilir tedarik zinciri ve enerji arz güvenliği bakımından koridorun taşıdığı değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Üye devletlerimiz üzerinden geçen orta koridor, alternatif koridorlara kıyasla mesafe ve maliyet açısından kritik önem taşıyor. Bu çerçevede yapılan önemli yatırımlardan biri Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi olmuştur. 1990’lı yıllardan beri gündemde olan proje Erdoğan liderliğinde tamamlandı.”


Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk'ün yolu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geçer kim verdi size bu haritayı?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk'ün yolu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geçer kim verdi size bu haritayı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile kahvaltılı toplantıda konuştu. Geçtiğimiz günlerde Yedili Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türk'ün yolu" başlığıyla paylaştığı videoda Azerbaycan ve birçok Türk devletine yer vermemesini eleştiren Çavuşoğlu, "Türk'ün yolu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geçer, Türk'ün yolu orta koridordan geçer. Türk'ün yolu Zengezur'dan Karabağ'dan geçer. Kılıçdaroğlu bir haritayla çıktı can Azerbaycan'ı by-pass eden güzergahlar... Siz ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan kardeşim? Tarihten bu yana bu CHP zihniyetinin Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir derdi var. Boraltan Köprüsü olayını hatırlarsınız. Karabağ'ı almak için Azerbaycan mücadele ederken bunlar 'maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti' demedi mi? Azerbaycan var, Kazakistan var, Kırgızistan var, Türkmenistan var, Özbekistan var bunları by-pass ediyorsun bambaşka bir güzergah. Kime hizmet ediyorsun? Kim verdi size bu haritayı? Bunlar ülkeyi yönetmeye talip. Olacak iş değil.


#Türk Devletleri Teşkilatı
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
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