Türkiye güçlüyse Türk dünyası da güçlü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile kahvaltılı toplantıda konuştu. Geçtiğimiz günlerde Yedili Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türk'ün yolu" başlığıyla paylaştığı videoda Azerbaycan ve birçok Türk devletine yer vermemesini eleştiren Çavuşoğlu, "Türk'ün yolu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geçer, Türk'ün yolu orta koridordan geçer. Türk'ün yolu Zengezur'dan Karabağ'dan geçer. Kılıçdaroğlu bir haritayla çıktı can Azerbaycan'ı by-pass eden güzergahlar... Siz ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan kardeşim? Tarihten bu yana bu CHP zihniyetinin Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir derdi var. Boraltan Köprüsü olayını hatırlarsınız. Karabağ'ı almak için Azerbaycan mücadele ederken bunlar 'maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti' demedi mi? Azerbaycan var, Kazakistan var, Kırgızistan var, Türkmenistan var, Özbekistan var bunları by-pass ediyorsun bambaşka bir güzergah. Kime hizmet ediyorsun? Kim verdi size bu haritayı? Bunlar ülkeyi yönetmeye talip. Olacak iş değil.