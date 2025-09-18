Türkiye ilan etti Yunanistan apar topar harekete geçti: Kara ve hava birliklerini sahaya sürdüler

Yeni Şafak
Türkiye’nin Piri Reis gemisi için ilan ettiği Navtex gündemdeki yerini korurken, Atina dikkat çekici bir hamle yaptı. Yunanistan, Meriç ve Ege Denizi’nde 24 saat süren ani bir tatbikat gerçekleştirdi. Yunan basını, düzenlenen tatbikatın Türkiye’nin “Piri Reis” gemisiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, söz konusu iddiaları reddetti.

Türkiye’nin Piri Reis araştırma gemisinin, Ege Denizi’nin belirli bölgelerinde 10 gün sürecek bilimsel çalışmalar yapacağını duyuran Navtex’in ardından, Atina’dan sürpriz bir hamle geldi. Yunan Genelkurmayı, Meriç ve Ege Denizi’ni kapsayan geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı.

Kara ve hava birlikleri seferber edildi

Tatbikat çerçevesinde kara birlikleri Orta Yunanistan’dan Meriç sınırına sevk edildi, Doğu Ege’deki adalar ve bazı adacıklara ise hava yoluyla asker taşındı. Yunan donanmasının büyük kısmı ile 60 savaş uçağı da tatbikatta yer aldı.

Dendias: Piri Reis ile ilgisi yok

Yunanistan Savunma Bakanı
Nikos Dendias
, manevranın
'Piri Reis'
le ilgisi bulunmadığını savundu. Ancak Atina medyası, tatbikatın doğrudan Türk araştırma gemisinin faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu yazdı.

Ankara’dan Navtex yanıtı

Ankara’dan ise karşı hamle gecikmedi. İzmir Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi’nin yayımladığı Navtex’te, Taşoz’dan Meis’e kadar uzanan 23 adanın uluslararası anlaşmalar gereği
"gayri askeri" s
tatüde olduğuna dikkat çekildi.

Atina’da farklı senaryolar gündemde

Öte yandan Atina’da 'Piri Reis' üzerine farklı senaryolar gündemden düşmüyor. Geminin İzmir’den planlanandan geç çıkışı; 'teknik arıza', 'olumsuz hava koşulları' ya da
"Türkiye’nin karar değişikliği"
şeklinde yorumlandı.

Kıta sahanlığı tartışması yeniden alevlendi

Piri Reis'in rotasının hem Türk hem de uluslararası karasularını kapsaması, Yunanistan’ın kıta sahanlığı iddialarını da yeniden tartışmaya açtı.


