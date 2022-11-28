Türkiye şehitlerini uğurluyor

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu’nun cenazesi Gaziantep’e getirildi.

İki şehit için Gaziantep Havalimanında tören düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın naaşı Giresun'da

ŞEHİT ÜNAL'IN

AAŞI ORDU- GİRESUN HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ

Şehit Ünal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

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Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ünal'ın naaşının, askerlerin omuzunda cenaze nakil aracına taşındığı törende, annesi Sema, asker beresi takan babası Fehmi Ünal ile kız kardeşlerinin asker selamı verdiği görüldü.

'BU VATANI BEKLEYEN BİNLERCE İSMAİL VAR'

Anne Sema Ünal, burada gazetecilere şunları söyledi:

"Bir oğlum daha olsa feda olsun. Benim oğlum damatlık giydi de gitti. Bu acımasız ve hainler hiç sevinmesinler. Bu vatanı bekleyen binlerce İsmail var. Onlar benim evladım. Bir İsmail gitti, binlerce İsmail var. 3 tane kız kardeşi var. Allah izin verirse onlar da İsmail'in yolundan yürüyecek. Hiçbir zaman bayrak ve vatan aşkını kaybetmeyecekler. Ben oğlumu 21 yaşında Peygamber Efendimizin yanına damat olarak gönderiyorum. Bugün güzel bir gününde benim oğlum."

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10 OĞLUM OLSA 10'UNU DA VERİRİM

Baba Fehmi Ünal da "Vatan sağ olsun. 10 tane daha oğlum olsa bu yolda 10 tanesini de veririm. Biz dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.

Şehit Ünal'ın cenazesi, daha sonra Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir

Irak’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından bin 558 rakımlı tepe üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in (21) naaşı Kuzey Irak’tan Van’a, oradan da memleketi Adıyaman’a getirildi. Adıyaman Havalimanına getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in Tük bayrağına sarılı tabutu, Besni ilçesi Suvarlı beldesine bağlı Pınarbaşı köyüne getirildi. Latif ve Nergis Demir’in 1’i kız 4 çocuğundan en büyüğü olan şehit için köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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Anne Nergiz Demir, ’Düşmanları, sevindirmeyeceğim, dik duracağım" dedi. Şehidin küçük kardeşleri Zeynep ve Efe, ağabeylerini gözyaşları ve asker selamıyla uğurladı.

Bekar olan ve 3 ay önce göreve başladığı öğrenilen şehidin naaşı, ikindi namazı sonrasında Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştan’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında köyde toprağa verildi.



