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Türkiye Uzay Ajansı'ndan Alper Gezeravcı hakkında bilgilendirme: Sahte hesaplar konusunda dikkatli olun

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Gezeravcı'nın resmi hesaplarını paylaşan ajans, sahte hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Semih Bozkuş
01:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulunarak sahte hesaplara karşı uyardı.

TUA, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.




#Alper Gezeravcı
#Türkiye Uzay Ajansı
#Sosyal Medya
#Hesap
41 dakika önce
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