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Türkiye’den ret diplomasisi

İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan PKK eylemi ve Kur’an-ı Kerim yakılmasına kadar varan ırkçılığa tepki olarak Türkiye ret diplomasisi yürütüyor. Son olayların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop İsveçli mevkidaşının, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye ziyaretlerini iptal etmişti. Diplomaside geliştirilen bu tavır, İsveç mutabakat şartlarına uyana kadar sürecek.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
4:00 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan PKK eylemi ve Kur’an-ı Kerim yakılmasına kadar varan ırkçılığa tepki olarak Türkiye ret diplomasisi yürütüyor.

İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan PKK eylemi ve Kur’an-ı Kerim yakılmasına kadar varan ırkçılığa tepki olarak Türkiye ret diplomasisi yürütüyor.

İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan PKK eylemi ve Kur’an-ı Kerim yakılmasına kadar varan ırkçılığa tepki olarak Türkiye ret diplomasisi yürütüyor. Son olayların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop İsveçli mevkidaşının, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye ziyaretlerini iptal etmişti. Diplomaside geliştirilen bu tavır, İsveç mutabakat şartlarına uyana kadar sürecek. İsveç’in yakın dönemde verdiği sözlerle yaptıklarının taban tabana zıt olduğu belirtiliyor. Yeni Şafak’a bilgi veren diplomatik kaynaklar, İsveç hükümeti bu gibi skandal olaylara önlem almayıp gerekli yaptırımları uygulamadığı sürece Türkiye’nin bu tavrına maruz kalacağı, görüşmelerin olmayacağı bilgisini verdi. İsveç’e NATO üyeliği için Madrid zirvesinde verdiği taahhütler hatırlatılırken, üçlü ahitnamedeki taahhütlere bağlı olmakla taahhütleri yerine getirmek arasında fark olduğu vurgulanıyor.


#İsveç
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kur'an-ı Kerim
#Diplomasi
1 saat önce
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Türkiye’den ret diplomasisi
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