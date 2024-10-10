Türkiye'nin Birikimi: 30 yıllık serüven

Yeni Şafak çıktığında 30. yaşıma ulaşmaya birkaç adımım kalmıştı. Şimdi Yeni Şafak 30. yılını geride bırakırken ben de 60. yaşıma girmeye hazırlanıyorum. Yani hayatımın yarısı Yeni Şafak’ta yazarak geçmiş. Bu yıllar Türkiye’nin en hızlı değişip dönüştüğü ve bunun sancılarını en fazla hissettiği yıllar… Bu otuz yılı, içine sığdırdığı şeylere bakarak bir yüzyıl gibi kabul etmek abartılı olmaz. Çok şey değişti hayatımızda ve Yeni Şafak hem bu büyük değişime şahitlik etti hem bu sancıların hayattaki