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Yeni Şafak 30. Yıl
Türkiye'nin Birikimi: 30 yıllık serüven

Türkiye'nin Birikimi: 30 yıllık serüven

07:4810/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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120 sayfalık 3 fasikül bugün Yeni Şafak ile birlikte.
120 sayfalık 3 fasikül bugün Yeni Şafak ile birlikte.

30 yıl önce başladığı yayın hayatı boyunca vesayetin, darbelerin karşısında dik bir duruş sergileyen Yeni Şafak, milli iradenin en güçlü sesi, ifade özgürlüğünün en güvenli limanı oldu. Defalarca maruz kaldığı baskılara, engellemelere rağmen hakkın ve halkın yanında yer almaya devam ederek bugünlere ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın mesajının da yer aldığı özel sayımızda, 30 yıllık yayın serüvenimiz boyunca tanıklık ettiğimiz toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmeleri tarihe not düştük.
Sürpriz röportajlar ve dosyalarla dolu özel sayımızda, gazetecilerden ve dönemin şahitlerinden görüşlerle Türkiye'nin karanlık yıllarında verilen mücadeleleri sayfalarımıza taşıdık.
Demokrasi tarihimizin kara lekeleri 28 Şubat darbesi, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz darbe ve ihanet girişimi gibi olaylar karşısında medyanın ve Yeni Şafak'ın duruşunu gözler önüne serdik.
Anılarımızı, hikayelerimizi ölümsüzleştirdiğimiz özel sayımızda Yeni Şafak’ın çok bilinmeyen ilk yayın dönemine büyüteç tuttuk.
120 SAYFALIK 3 FASİKÜL BUGÜN YENİ ŞAFAK İLE BİRLİKTE BAYİLERDE
#Yeni Şafak
#Recep Tayyip Erdoğan
#17-25 Aralık kumpası
#15 Temmuz

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