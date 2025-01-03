Türkiye'nin en soğuk ilçesi belli oldu: Benzin pompasını fön makinesiyle ısıttı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde de soğuk hava etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Vatandaşlar donan araçlarını iteledi, bir akaryakıt istasyonundaki görevli, pompayı fön makinesi ile ısıtmaya çalıştı. İbrahim Korkmaz, "Bu gece Erzurum'un en soğuk ilçelerinden biri Aziziye oldu. Pompalar bile dondu, bildiğimiz saç kurutma makinesiyle açmaya çalışıyoruz. Isıtmasak, mazot veremeyeceğiz" dedi.