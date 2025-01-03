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Türkiye'nin en soğuk ilçesi belli oldu: Benzin pompasını fön makinesiyle ısıttı

Türkiye'nin en soğuk ilçesi belli oldu: Benzin pompasını fön makinesiyle ısıttı

15:033/01/2025, Cuma
DHA
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Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.
Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri, Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Termometrelerin -28,2'yi gösterdiği ilçe, buz kesti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar sürerken Türkiye'nin en soğuk yeri, Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. 1800 rakımda yer alan Tekman'da gece termometreler -28,2'yi gösterdi. Erzurum'a 152 kilometre uzaklıkta bulunan Tekman ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.


Vatandaşlar, soğuktan etkilenen arabalarını battaniyelerle örttü.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde de soğuk hava etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Vatandaşlar donan araçlarını iteledi, bir akaryakıt istasyonundaki görevli, pompayı fön makinesi ile ısıtmaya çalıştı. İbrahim Korkmaz, "Bu gece Erzurum'un en soğuk ilçelerinden biri Aziziye oldu. Pompalar bile dondu, bildiğimiz saç kurutma makinesiyle açmaya çalışıyoruz. Isıtmasak, mazot veremeyeceğiz" dedi.



#Soğuk Hava
#Erzurum
#Tekman
#Kış

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