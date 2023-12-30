Türkiye’nin en uzun camı üretildi

Türkiye’nin cam işleme sanayi firmalarından Ardıç Cam, bir ilke imza attı. Firma tarafından kurulan, 12 metre uzunluğunda cam işleme kapasitesine sahip olan Türkiye’nin ilk tesisi için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nda ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı.
Firmanın 12 metre uzunluğundaki camları işleyebilen makineleri üretime başladı. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en gelişmiş cam işleme tesisinde işlenecek 12 metrelik camlar, hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde mimari cepheleri süsleyecek.