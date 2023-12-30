Türkiye’nin en uzun camı üretildi

“Sektöre yepyeni bir soluk getiriyoruz. Tesisimiz Avrupa’da ve dünyada, eşine az rastlanan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. 12 metrelik mimari cephe cam işleme tesisimiz, hem Türkiye hem de dünyada endüstri standartlarını yeniden tanımlayacak bir kapasiteye sahip. Bu yatırım, müşterilerimizin taleplerine daha hızlı ve daha etkili bir şekilde cevap verebilmemize olanak tanıyacak”