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Türkiye’nin en uzun camı üretildi

Türkiye’nin 12 metrelik mimari cephe camı işleyebilen ilk tesisi üretime başladı. 12 metre uzunluğunda yekpare cam işleme kapasitesine sahip ilk ve tek fabrikası olan Ardıç Cam için, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları özel üretim yaptı.

Ali Kürşat Büyükada
17:55 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:38 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nda ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nda ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı.

Türkiye’nin cam işleme sanayi firmalarından Ardıç Cam, bir ilke imza attı. Firma tarafından kurulan, 12 metre uzunluğunda cam işleme kapasitesine sahip olan Türkiye’nin ilk tesisi için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nda ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı.


Firmanın 12 metre uzunluğundaki camları işleyebilen makineleri üretime başladı. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en gelişmiş cam işleme tesisinde işlenecek 12 metrelik camlar, hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde mimari cepheleri süsleyecek.


3 KATA TEK CAM

Bugüne kadar Türkiye’de en fazla 8 metre uzunluktaki camların işlenebildiğini belirten Ardıç Cam Üretim Direktörü Doğukan Gür,
“ASO 2. OSB’deki yeni fabrikamızda 12 metre uzunluktaki camı işleyebilen makinelerimiz bulunuyor. Ancak Türkiye’de 12 metre uzunlukta cam üretimi bulunmuyordu. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ilk kez bizim için 12 metrelik cam üretimi yaptı. Tesisimizde kesim, kenar işlem, yüzey işlem, boya, ısıl işlem, laminasyon, temper ve yalıtım camı hatlarıyla birlikte mimari projelerde 12 metreye kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştireceğiz. Bir binanın 3 katını tek parça bir camla kaplayabileceğiz
” dedi.

SEKTÖRE YENİ SOLUK

Ardıç Cam Üretim Direktörü Gür, Türkiye’de bir “ilk”e imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek,
“Sektöre yepyeni bir soluk getiriyoruz. Tesisimiz Avrupa’da ve dünyada, eşine az rastlanan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. 12 metrelik mimari cephe cam işleme tesisimiz, hem Türkiye hem de dünyada endüstri standartlarını yeniden tanımlayacak bir kapasiteye sahip. Bu yatırım, müşterilerimizin taleplerine daha hızlı ve daha etkili bir şekilde cevap verebilmemize olanak tanıyacak”
ifadelerini kullandı.

#Türkiye
#fabrika
#Doğukan Gür
16 saat önce
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